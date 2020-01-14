«Воробей, попадая в крыло, пробивает отверстие» — Как российские СМИ пытались обелить иранских зенитчиков

После катастрофы украинского Boeing 737, летевшего из Тегерана в Киев, в разнообразных прокремлевских СМИ появилось немало комментариев «экспертов», предлагавших самые экзотические версии гибели самолета; все они были едины лишь в одном: Иран самолет не сбивал. Продолжался этот фестиваль креатива недолго: через трое суток после катастрофы Иран официально признал, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. Но за три дня российские пропагандисты успели придумать немало оправданий для Ирана.

Одним из первых оказался заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, который уже через несколько часов после катастрофы дал комментарий телеканалу «Звезда». Он назвал маловероятной версию о том, что самолет был сбит, так как подобные повреждения могли появиться от любых мелких объектов в воздухе или просто при ударе о землю:

«Я сам сталкивался с птицами, к примеру, воробей, который попадает в носовую часть крыла самолета, — пробивает отверстие, а в этой части металл достаточно прочный. <…> Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и создается впечатление, что это воздействие поражающих элементов».

Основной версией Попов назвал возгорание двигателя. Комментарий генерала показался РИА «Новости» настолько важным, что агентство посвятило ему отдельную заметку.

ТАСС в тот же день распространил сообщение Reuters, согласно которому некий неназванный источник в канадской разведке заявил, что вероятной причиной катастрофы украинского авиалайнера западные разведслужбы считают техническую неисправность и «имеются свидетельства перегрева одного из двигателей самолета». Кто подбросил международному информационному агентству эту странную версию, никак не объясняющую перегрев двигателя только что взлетевшего лайнера, прошедшего перед вылетом все требуемые технические процедуры, остается неизвестным.

На следующий день «Интерфакс» и РИА «Новости» дали слово бывшему заместителю главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенанту Айтечу Бижеву, который назвал маловероятной версию о попадании иранской ракеты, так как международный аэропорт Тегерана является охраняемой зоной:

«Это особо охраняемая зона с жесткими ограничениями, которые исключают применение в этом районе ЗРК ПВО. Во всех международных аэропортах устанавливаются особые строгие меры безопасности. <…> Видео с места падения украинского самолета не может подтвердить или опровергнуть воздействие на него ЗРК из-за возгорания обломков».

В «Новых Известиях» военно-технический эксперт Юрий Антипов попытался объяснить гибель самолета технической неисправностью. В довольно длинном тексте, снабженном многочисленными иллюстрациями и изобилующем техническими подробностями, он пишет:

«Если бы пламя шло по наружным поверхностям самолета, то оно бы очень-очень долго пробиралось к кабине пилотов. Ведь только тогда, когда пламя вошло бы в кабину, пилоты уже не смогли бы управлять самолетом.

Почему пламя долго бы шло к носовой части по внешней поверхности самолета? Потому что пламя от керосина распространяется со скоростью не более 40 м/сек, в то время, как воздух при полете самолета двигался навстречу пламени со скоростью более 100 м/сек. Потому пламени, как скалолазу по камням, пришлось бы долго цепляться за фюзеляж, чтобы своей температурой „накрыть“ пилотскую кабину. <…>

А раз уж пламя за очень короткое время, фактически, не плелось еле-еле, а „бежало“ к пилотской кабине, значит вся „дорога в рай“ была выслана… разлитым топливом.

Но откуда могло вылиться топливо? Из центрального бака? Возможно. Но в виду огромного объема топлива самолет от этой единовременной вспышки просто бы разорвало, и на землю посыпались бы одни обломки. И такие случаи в авиации известны. Но тогда что явилось источником утечки?

Имеющиеся у меня немногочисленные данные об этой катастрофе говорят о том, что источником пожара с очень большой долей вероятности могла быть ВСУ. Нет, не вооруженные силы Украины. А вспомогательная силовая установка, расположенная в задней части самолета. Она служит для энергообеспечения самолета при неработающих основных двигателях. По сути, это тот же двигатель самолета, только в силу своей задачи имеющий гораздо мЕньшую мощность. Так, для Боинга 737 эта установка имеет мощность около 200 л.с. и потребляет около 100 л топлива в час. Поэтому за те 12 минут полета украинского лайнера она вполне могла накачать топлива с большую канистру и даже больше».

Даже жаль, что президент Ирана Роухани своим признанием разрушил столь стройную версию.

Еще один военный эксперт — Виктор Мураховский — на канале РЕН ТВ заявил:

«Следы поражения боевых частей зенитной ракеты или ракеты „воздух — воздух“ на деталях, на обломках самолета — ничего этого нет. Все идет в рамках информационного шума. Знаю, что командный пункт ПВО этого района Тегерана получает данные на свои индикаторы от системы управления воздушным движением аэропорта. И практически невозможно представить, что кто-то злонамеренно на лайнер, отображаемый на индикаторах с включенным транспондером, нацелил зенитный комплекс».

И, конечно же, не обошлось без экстравагантных конспирологических версий, обвиняющих в гибели самолета, конечно же, США. Интернет-издание «РИА ФАН» приводит комментарий сенатора Франца Клинцевича. По его мнению, «украинский „Боинг“ был сбит американским боевым беспилотником, а теперь США пытаются переложить ответственность за атаку на Иран»:

«Столкновение самолета с американским беспилотником, который незаконно находился в воздушном пространстве Ирана и кружил над этой над этой территорией, — такая версия мне кажется гораздо более убедительной. Также нельзя исключить перегрев двигателя „Боинга“ или другую техническую неполадку на борту».

Другую эффектную версию выдвинул декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в интернет-издании «Политэксперт». Он считает, что во всем виноват американский беспилотник, использовавший украинский лайнер как прикрытие, «оператор аппарата намеренно прикрыл его траекторией гражданского лайнера от иранских ракет»:

«Такая версия может быть рассмотрена, поскольку Соединенные Штаты, конечно, имеют технические возможности для ведения разведывательных действий Ирана. Вашингтон часто демонстрировал эти технические возможности. Эксперты, которые будут в дальнейшем анализировать трагедию, должны учесть версию провокаций США. <…> Больше всех в „Боинге“ было именно иранских граждан. Именно поэтому Тегеран не мог это сделать преднамеренно. Конечно, это трагедия, прежде всего, для самого Ирана, и гибель этих людей — трагическая случайность. Но и это факт, что эта случайность вызвана конфликтом, который был спровоцирован Соединенными Штатами. Вашингтон несет как минимум косвенную ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем и Среднем Востоке».

А военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя события для интернет-издания «Царьград», неожиданно усмотрел израильский след:

«Я первой версии придерживаюсь — это техническая неисправность. И второе — это теракт. Но теракт особо изощренный. Это очень, может быть, похоже на Моссад израильский. Они очень изуверски устраивают вот такие теракты, в которых зачастую найти очень трудно следы. С другой стороны, это выгодно, конечно, и американцам. Почему? Потому что, вы видите, украинский самолет. Это априори уже настраивает украинцев против Ирана. Правильно, да? Сталкивает лбами Украину и Иран. И, наоборот, заставляет Украину лезть под юбку Соединенных Штатов Америки, прижиматься к ногам. Вы понимаете, тут многовекторный фактор. Поэтому, ну, я прошелся по Моссаду тоже не случайно. Потому что есть много случаев, которые говорят, с какой великой изощренностью Моссад может устраивать такие теракты. Комар носа не подточит».

Довольно обширный список «экспертов», которые за этим три дня успели выступить с заявлениями, обеляющими Иран, составил известный авиационный специалист Вадим Лукашевич. Запомним эти имена, чтобы адекватно оценивать их будущие экспертные суждения: кроме упомянутых выше, это Константин Сивков, Алексей Леонков, Сергей Липовой, Игорь Коротченко, Армен Гаспарян, Алексей Мартынов.

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