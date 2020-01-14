Кудрин: Объем нарушений в бюджетной сфере в 2019 году составил 800 млрд рублей

14.01.2020, 8:57, Новости дня

 Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета  в пределах двух-трех млрд рублей в год, а общий объем нарушений в этой сфере за 2019 год составил 804 миллиарда. Как передает РИА «Новости», об этом сказал глава палаты Алексей Кудрин.

«По уголовным делам – это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег в России.

«Например, за 2019 год мы выявили нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них – нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — добавил Кудрин.



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