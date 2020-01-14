NYT: Хакеры из России атаковали фирму, связанную с сыном Джо Байдена

Российские хакеры взломали серверы украинской газовой компании Burisma. Она стала известна благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер был членом совета директоров именно этой компании.

Кроме того, законодатели в США считают, что Трамп пытался заставить украинские власти провести расследование по Burisma и Хантеру Байдену. Что и послужило поводом для начала импичмента.

По данным издания, хакерскую атаку осуществило Главное управление Генерального штаба РФ. Ее сотрудники якобы использовали фишинговые электронные письма для получения доступа через дочерние компании Burisma. Целью взлома, возможно, был компромат на Байденов. Однако хакеры не сказали, что искали и что нашли в итоге.

Одной из тем беседы Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.

После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

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