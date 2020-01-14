Хафтар уехал из Москвы, не подписав соглашения о перемирии с Сарраджем, в Ливии возобновились боевые действия

Командующий Ливийской Национальной армией Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашение о перемирии с главой правительства Национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.
Как передает Deutsche Welle, из Ливии приходят сообщения о возобновлении боевых действий, прерванных режимом прекращения огня в полночь 12 января.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
ПНС под руководством Сарраджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара также поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Турция поддерживает правительство в Триполи и ранее сказала об отправке войск в Ливию.
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