Макгрегор назвал Россию прекрасным местом

Боец ММА Конор Макгрегор поделился впечатлением о россиянах, назвав при этом Россию прекрасным местом.
«Мне бы очень хотелось закончить год боем с Хабибом в Москве. Это должно произойти. Я отправился в Москву – это было потрясающе. Москва – прекрасное место, как и РФ в целом. Должен сказать, русские меня очень впечатлили», – сказал Макгрегор, передает Sports.ru со ссылкой на ESPN.
Он отметил, что с нетерпением ждет следующего поединка с Нурмагомедовым.
Ранее Макгрегор заявил о страхе Нурмагомедова перед ним.
Напомним, в конце прошлого года отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что ему понадобилось бы 30 секунд, чтобы одержать победу над Конором Макгрегором. В апреле он сообщал, что реванш с Макгрегором возможен только при условии проведения боя в России.
В октябре 2019 года Макгрегор на пресс-конференции в Москве в грубой форме отказался ехать в Дагестан. Позже он сообщил, что его высказывания о дагестанцах были вызваны обидой на то, что в дагестанских магазинах продают курицу под названием «Макгрегор».
После этого группа дагестанцев собралась у столичного отеля «Ритц-Карлтон», где остановился боец. Также стало известно, что высказывания бойца проверит прокуратура.
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Последнее: Боец ММА Конор Макгрегор поделился впечатлением о россиянах, назвав при этом Россию прекрасным местом. «Мне бы очень хотелось закончить год боем с Хабибом в Москве. Это должно произойти. Я отправился в Москву – это было потрясающе. Москва – прекрасное место, как и РФ в целом. Должен сказать, русские меня очень впечатлили», – сказал Макгрегор, передает […]
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