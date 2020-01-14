Календарь: 14 января — День Легенды № 17 — Валерия Харламова

72 года назад родился легендарный советский хоккеист Валерий Харламов.

Его назвали в честь летчика-испытателя Валерия Чкалова. В течение 14 лет Харламов играл нападающим ЦСКА и сборной СССР. Он успел стать двукратным олимпийским чемпионом и восьмикратным чемпионом мира. Валерий считался самым быстрым и техничным нападающим мира. Он отличался быстротой реакции и нестандартными решениями на хоккейной площадке.

14 мая 1976 года Харламов женился на 19-летней Ирине Смирновой, с которой познакомился годом ранее в ресторане «Россия». У молодой пары еще в сентябре 1975 года родился сын Александр. Чуть позже у них родилась и дочь Бегонита.

Через 13 дней после свадьбы Харламовы попали в автомобильную аварию на Ленинградском шоссе, когда возвращались из гостей ночью. Валерий, сидевший за рулем, решил обогнать медленно ехавший грузовик. При выезде на встречную полосу он увидел, что на него несется такси. Резко вывернув влево, он съехал с дороги и врезался в столб.

Хоккеист получил двухлодыжечный оскольчатый перелом правой голени, перелом двух ребер, сотрясение мозга и множество ушибов (жена Ирина не пострадала). Врачи рекомендовали ему завершить спортивную карьеру, однако Валерий смог вновь триумфально вернуться на лед.

27 августа 1981 года в семь часов утра на том же Ленинградском шоссе произошла уже смертельная авария. За рулем «Волги» сидела жена Ирина. Она не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге. Машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. Валерий Харламов, его жена и ее двоюродный брат Сергей Иванов скончались на месте автокатастрофы.

В сборной России и ЦСКА за Харламовым навечно закреплен № 17.

В 2013 году в российских кинотеатрах с большим успехом прошел фильм «Легенда № 17». Он был удостоен шести премий «Золотой орел», в том числе как лучшая российская лента года. Валерия Харламова сыграл Данила Козловский.

Праздники 14 января:

Старый Новый год.

День создания трубопроводных войск России.

События дня:

1700 г. — Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

1914 г. — впервые в мире Генри Форд применил конвейерный метод для массовой сборки автомобилей.

1929 г. — образована Московская область.

Именинники:

Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Николай, Петр.

Родились:

Анатолий Рыбаков (1911 – 1998 гг.) — советский писатель.

Анна Самохина (1963 – 2010 гг.) — советская и российская актриса театра и кино.

Дэйв Грол (1969 г.) — гитарист-вокалист и основатель группы Foo Fighters, наиболее известен как барабанщик рок-группы Nirvana.

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