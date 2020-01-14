Виталию Кличко сделали срочную операцию

14.01.2020, 8:42, Разное

Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился к больницу, сообщает «Страна.ua».

Кличко пожаловался врачам на боли в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает Life.ru.

Сейчас мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, что все встречи отменены. Подробности самочувствия политика не разглашаются, уточняет «Пятый канал».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился к больницу, сообщает «Страна.ua». Кличко пожаловался врачам на боли в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает Life.ru. Сейчас мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика