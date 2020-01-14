Виталию Кличко сделали срочную операцию

Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился к больницу, сообщает «Страна.ua».

Кличко пожаловался врачам на боли в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает Life.ru.

Сейчас мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, что все встречи отменены. Подробности самочувствия политика не разглашаются, уточняет «Пятый канал».

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Последнее: Мэр Киева Виталий Кличко прервал поездку в Соединенные Штаты из-за плохого самочувствия. Политик прилетел в столицу Украины и сразу отправился к больницу, сообщает «Страна.ua». Кличко пожаловался врачам на боли в ухе. Кроме того, у него сильно поднялась температура. Медики экстренно прооперировали политика, передает Life.ru. Сейчас мэр Киева находится в Александровской клинической больнице. Представители Кличко сообщили, […]