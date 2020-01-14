Роскачество нашло нарушения в «Брауншвейгской» колбасе

Роскачество по итогам проверки «Брауншвейгской» сырокопченой колбасы выявило превышение содержания нитратов калия и натрия в пяти торговых марках продукта.

«По результатам испытаний в «Брауншвейгской» пяти торговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. Причем если в трех случаях это следовые количества, то в двух – превышения максимально допустимого уровня», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там обратили внимание на то, что, согласно техрегламенту, содержание пищевых добавок «нитрат натрия» (Е252) и «нитрат калия» (Е251) не должно превышать 250 миллиграммов на килограмм, но в двух случаях их содержание было превышено в 1,16 раза и 1,85 раза.

Колбасу проверяли и на наличие «чужеродных» ДНК: в продуктах трех торговых марок обнаружены ДНК лошади, в 24 торговых марках – ДНК курицы.

Недовес был обнаружен у двух производителей, фактическое количество белка расходилось с маркировкой в трех случаях из 29, а в двух из этих трех случаев – и количество жира.

Роскачество проверило 29 торговых марок, произведенных в 15 регионах России, по 76 показателям качества и безопасности. Стоимость образцов, участвовавших в исследовании, составила от 745,7 до 1 тыс. 762 рублей за килограмм. Исследование показало, что большая часть продукции на рынке является качественной и безопасной.

Напомним, ранее Роскачество перечислило правила выбора рыбных консервов.

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Последнее: Роскачество по итогам проверки «Брауншвейгской» сырокопченой колбасы выявило превышение содержания нитратов калия и натрия в пяти торговых марках продукта. «По результатам испытаний в «Брауншвейгской» пяти торговых марок обнаружены нитраты калия и натрия. Причем если в трех случаях это следовые количества, то в двух – превышения максимально допустимого уровня», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества. Там […]