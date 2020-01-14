«Не имеет значения — жить на улице или в бараке»

В Тюменской области бывшая учительница объявила бессрочный протест.

Жительница Ялуторовска, учитель на пенсии Наталья Сапьян, проводит бессрочный одиночный пикет у здания регионального правительства. На двухстороннем плакате женщины написано: «Я замерзаю в неотапливаемом, неблагоустроенном жилище». На обратной стороне плаката — вопрос о расселении аварийного барака строения XIX века.

Барак, построенный в позапрошлом веке, находится по улице Революции, 33, в Ялуторовске. Помещение признано непригодным для проживания — температура в нем держится на уровне уличной: -15 °C на кухне и -10 °C в комнате. В бараке повышенная влажность, нет водоснабжения и канализации, отсутствуют источники тепла, а печь позапрошлого века разрушена и ремонту не подлежит. Даже прикоснуться к бараку нельзя — бревна сгнили, а изнутри превратились в труху. С 2014 года в квартире Натальи Сапьян нет отопления из-за окончательно развалившейся печи. Всего в бараке четыре вида отопления — в квартире № 4 на втором этаже центральное, в соседней квартире № 3 — печное, в квартире № 2 на первом этаже — газовое, в квартире № 1 — никакого. Недавно полуживую от холода учительницу вывела из барака верующая женщина: в морозы и кожа, и волосы примерзли к подушке.

Барак Натальи Сапьян. Фото из архива

— У меня просто нет другого выхода. Пикет я провожу бессрочный, буду ежедневно приезжать на электричке в Тюмень и стоять, пока не замерзну или не упаду в обморок. Жить мне все равно негде: температура в моем гнилом бараке сейчас достигает +6 градусов с нагревателем, работающим на полную мощность и постоянной угрозой сгореть из-за нагрузки на ветхую электропроводку. Без включенного нагревателя температура такая же, как на улице. Годы общения и переписок с чиновниками всех уровней и прокурорами никакого результата не принесли: мне с 2008 года обещают разобраться в ситуации, пока я фактически живу на улице. За это время через суды я доказала, что проживаю в бараке, аварийность которого достигает 100%. Но никаких мер к расселению чиновники не принимают, — рассказала Сапьян «Новой газете».

В 2019 году была проведена государственная судебная экспертиза, деньги на которую, 100 000 рублей, для учительницы собирали всем миром. В своих выводах экспертиза признала аварийность барака в диапазоне 81–100% и угрозу обвала дома, поскольку он имеет крен, в 13 раз превышающий норму. Другая экспертиза выявила поражение грибком большинства стен дома. После этого муниципалитетом был сделан частичный ремонт барака, который покрасили и обшили.

При этом администрация отчиталась о выполнении капитального ремонта, хотя на состояние фундамента, перекрытий, коммуникаций и цоколя окраска не повлияла.

С 2006 года учительница борется за то, чтобы барак включили в государственную программу по переселению из ветхого жилья. В 2008 году в Ялуторовске по государственной программе были построены дома для учителей, врачей и социально незащищенных категорий. На тот момент гражданка состояла и в общей очереди на получение жилья, и в льготной как одинокая мама. Но муниципалитет города не предоставил Наталье Сапьян жилье: как утверждает женщина, ей отомстили из-за жалоб на чиновников в прокуратуру.

Сапьян начали приходить бумаги из муниципалитета о том, что она продолжает состоять в очереди, но уже без указания порядкового номера. А после — и вовсе выслали ответ о снятии с очереди ввиду получения ею жилищного сертификата. После того как Сапьян доказала, что не получала жилищный сертификат, чиновники из ялуторовского муниципалитета начали слать ей бумаги о том, что ее сын оформил прописку на месте прохождения службы и потому в жилье она не нуждается. К тому времени льготная очередь на получение жилья прошла.

Барак Натальи Сапьян. Фото из архива

На второй день пикета у здания правительства Тюменской области к женщине подошли полицейские и пригрозили забрать ее в отделение, если она продолжит акцию. «На прошлой неделе полицейские сочувствовали мне — у одного из них мама живет в таких же условиях, ничего добиться не смогла, так что он пожелал мне удачи. А сегодня уже пригрозили, и охранник из здания правительства выгоняет с крыльца. Ну и пусть меня тогда заберут, я ночью в бараке сплю полуживая от холода, хоть погреюсь у них», — говорит женщина.

До выхода на пенсию учительница работала за ставку в 4600 рублей в Ялуторовском медицинском колледже и имела иждивенцев. Жизненная ситуация не позволила ей приобрести жилье или хотя бы арендовать комнату. Она рассказала, что за всю ее 13-летнюю историю борьбы за признание барака аварийным и его опасности, обличения местных госслужащих в махинациях с жильем, заявлений на них в прокуратуру, обличения прокуратуры ее уволили из медколледжа и преследовали даже детей — сына и дочь, для которых это жилье также является единственным.

Тюменская областная прокуратура официально ответила женщине, что жилье ей предоставят к 2029 году в порядке очереди.

В конце 2019 года губернатор Тюменской области Моор отчитался о досрочном выполнении плановых показателей по расселению аварийного жилья в регионе перед министром ЖКХ Якушевым. До этого регион возглавлял Якушев, который также, в свою очередь, отчитывался перед полпредом и президентом о выполнении государственной программы по переселению из аварийного жилья в срок.

Петиция с требованием переселить Наталью Сапьян набрала на Change.org более 230 000 голосов.

Юлия Баталова

Новая газета

Источник: Новая газета

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Последнее: В Тюменской области бывшая учительница объявила бессрочный протест. Жительница Ялуторовска, учитель на пенсии Наталья Сапьян, проводит бессрочный одиночный пикет у здания регионального правительства. На двухстороннем плакате женщины написано: «Я замерзаю в неотапливаемом, неблагоустроенном жилище». На обратной стороне плаката — вопрос о расселении аварийного барака строения XIX века. Барак, построенный в позапрошлом веке, находится по улице […]