Повредившего колеса самолета при резком торможении пилота «Якутии» наказали

Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей командира Ан-24 авиакомпании «Якутия» за нарушение правил безопасности при посадке с пассажирами, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По сообщению прокуратуры, командир самолета АН-24РВ 15 мая 2019 года летел по маршруту Нюрба – Якутск с 29 пассажирами на борту. По данным следствия, пилот отключил систему автоматического торможения колес самолета, перелетел зону посадки на взлетно-посадочной полосе на 1,5 километра и сильно нажал на педаль тормоза основных стоек шасси.

«В результате торможения произошел разрыв авиашин с повреждением двух колес и двух тормозов… Акционерному обществу «Авиакомпания «Якутия» был причинен имущественный вред по неосторожности на сумму более 1,3 млн рублей… Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

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