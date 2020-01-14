Кандидаты-демократы готовятся к предвыборным дебатам в Айове

ВАШИНГТОН – Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии во вторник встретятся на важных дебатах в Айове.

Через три недели, 3 февраля, этот штат откроет сезон праймериз и кокусов, который завершится объявлением официального кандидата от партии.

На сцену поднимутся шесть кандидатов, и дискуссия, вероятно, покажет признаки нарастания напряженности между некоторыми из них. Дебаты также пройдут на фоне военной напряженности с Ираном и предстоящего разбирательства по импичменту президента Дональда Трампа в Сенате.

Одним из участников дебатов во вторник станет нынешний лидер опросов среди кандидатов-демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

В свете недавних событий с Ираном Байден уделяет особое внимание национальной безопасности.

«Вот почему так важно избрать человека, который готов с первого дня после избрания покончить с этой дезорганизацией и сразу же стать главнокомандующим наших вооруженных сил», – сказал Байден.

Байден сталкивается с серьезным сопротивлением в штатах, которые голосуют первыми, такими как Айова и Нью-Гэмпшир, особенно со стороны сенатора от Вермонта Берни Сандерса.

Один из недавних опросов показал, что Сандерс лидирует в Айове.

«Когда вы живете от зарплаты до зарплаты, то дело не только в том, что вы не можете позволить себе приличное жилье или машину, – отметил Сандерс. – Это стресс от каждодневных попыток выжить, не зная, сможете ли вы поставить еду на стол или оплатить счет за электричество на следующей неделе».

В то же время нарастает напряженность между Сандерсом и некоторыми другими кандидатами, включая сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен.

Позиции Уоррен в недавних опросах несколько снизились, но она все еще остается сильным кандидатом в Айове и Нью-Гэмпшире.

«Я была разочарована, когда услышала, что Берни отправляет своих волонтеров, чтобы они поливали меня грязью, – подчеркнула Уоррен. – Демократы должны объединить нашу партию, а это означает привлечение всех сегментов демократической коалиции».

Сандерс отрицает, что направлял критику на Уоррен.

Другим сильным кандидатом в штатах, голосующих первыми, является бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич.

Он сфокусировал внимание на национальном единстве.

«Оно требует иного патриотизма и иной приверженности национальной безопасности, любви к стране, которая начинается с осознания, что наша страна состоит из людей, и что нельзя любить страну, если ненавидишь половину этих людей. Я говорю о чем-то лучшем», – отметил Буттиджич.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не удовлетворил требованиям для участия в дебатах, но поднялся в опросах после массивной рекламной кампании на телевидении в надежде принять участие в праймериз в марте.

«Я знаю, как создавать рабочие места и строить бизнес не потому, что я играл роль бизнес-лидера в телешоу, но потому, что я действительно был таким в реальной жизни», – заявил Блумберг.

Исход гонки в Айове в данный момент не ясен, считает аналитик Джон Фортье.

«Гонка довольна подвижная, но есть явный лидер – Джо Байден, и если его не собьют с лошади в первых штатах, его позиции представляются довольно сильными», – подчеркнул Фортье, который представляет Центр двухпартийной политики.

Темпы кампании в ближайшие недели усилятся, по мере того как избиратели в Айове и Нью-Гэмпшире будут готовиться к тому, чтобы вынести первые суждения о кандидатах.

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