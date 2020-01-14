Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки

Три тысячи жителей Москвы не могут продлить разрешение на бесплатную парковку в районе, где они проживают. В результате горожане вынуждены оставлять машину возле дома за деньги, сообщает «Коммерсантъ».
Власти столицы уже признали возникшую проблему. Для выдачи разрешений собственников жилья проверяют в Едином государственном реестре недвижимости. Однако сервис начал работать с задержками еще в декабре прошлого года.
В Росреестре пояснили, что к концу 2019 года резко выросло число запросов от органов власти. Кроме того, к увеличению нагрузки привели сайты-двойники, использующие роботов, передает телеканал «360». Представители добавили, что проводят необходимые мероприятия по восстановлению работы сервиса.
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