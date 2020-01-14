ESA показало изображение северного полюса Марса

14.01.2020, 8:21, Разное

На официальном интернет-портале ESA (Европейское космическое агентство) появилось изображение, демонстрирующее вид северного полюса Красной планеты. Уникальные кадры сделаны с помощью аппарата Марс Экспресс.
Согласно данным, озвученным ранее учёными, в летний период северный полюс Марса покрывают толстые слои льда, а в зимнее время в этой области фиксируют температуру до -125˚C. Вследствие таких низких показателей углекислый газ оседает в низинах, дополнительно создавая ледяную корку, толщиной около 2-х метров. Также зимой облака из углекислого газа практически полностью скрывают ландшафт, что делает практически невозможным рассмотрение полюса с высоты.

Несмотря на это, аппарату ESA удалось запечатлеть уникальный вид северного полюса Марса. На изображении можно рассмотреть волны от белого до красного и охристого цвета. Часть из них «прорезает» ледяную шапку, огибая полюс вокруг и создавая «систему неровностей», повторяющих низинный ландшафт.



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