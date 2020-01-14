Алёна Водонаева об украденных у неё бриллиантах: «Жаль, что нельзя быть до конца откровенной»

14.01.2020, 8:21, Разное

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и писатель Алёна Водонаева на странице в Instagram вспомнила об украденных из её квартиры чуть более года назад бриллиантах. Знаменитость констатировала, что, к сожалению, «нельзя быть до конца откровенной», даже догадавшись о личности «кинувшего» человека.
Алёна Водонаева признаётся, что ей часто хочется просто кричать о поступках и действиях некоторых друзей и знакомых, но она этого не может сделать, так как её читает много людей и раскрытие «нелицеприятных фактов» с большой вероятностью «ударит» по причинившему ей вред человеку. К примеру, спустя более года ведущая почти на 100% уверена в личности похитителя бриллиантов, но всё, что может сделать – молча наблюдать, как у него разрушается жизнь и держать в себе тайну.

Также Водонаева заметила, что за «вынос сора из избы» ей потом будет стыдно, но вот принесёт ли облегчение рассказ о человеческой лжи, предательстве или воровстве – вопрос неоднозначный. Поэтому знаменитость предпочитает не обсуждать публично «спорные темы», сожалея о том, что с подписчиками нельзя посидеть «за чашкой чая», поделиться наболевшим и выслушать дельные советы.



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