Алёна Водонаева об украденных у неё бриллиантах: «Жаль, что нельзя быть до конца откровенной»

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и писатель Алёна Водонаева на странице в Instagram вспомнила об украденных из её квартиры чуть более года назад бриллиантах. Знаменитость констатировала, что, к сожалению, «нельзя быть до конца откровенной», даже догадавшись о личности «кинувшего» человека.

Алёна Водонаева признаётся, что ей часто хочется просто кричать о поступках и действиях некоторых друзей и знакомых, но она этого не может сделать, так как её читает много людей и раскрытие «нелицеприятных фактов» с большой вероятностью «ударит» по причинившему ей вред человеку. К примеру, спустя более года ведущая почти на 100% уверена в личности похитителя бриллиантов, но всё, что может сделать – молча наблюдать, как у него разрушается жизнь и держать в себе тайну.



Также Водонаева заметила, что за «вынос сора из избы» ей потом будет стыдно, но вот принесёт ли облегчение рассказ о человеческой лжи, предательстве или воровстве – вопрос неоднозначный. Поэтому знаменитость предпочитает не обсуждать публично «спорные темы», сожалея о том, что с подписчиками нельзя посидеть «за чашкой чая», поделиться наболевшим и выслушать дельные советы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза. «Интересно, что Горбачева поливают в Сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не […]