Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: вода сошла, подтоплений нет

По состоянию на 7.00 14 января подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«13 января в ГСЧС поступила информация, что в Голосеевском районе по улице Антоновича вследствие порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. Сотрудники ГСЧС спасли 13 человек (четыре человека из маршрутного такси, которое попало в яму вследствие подмыва асфальтового покрытия, три человека из рядом стоящего троллейбуса и шесть с первого этажа торгового центра). В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу», – сказано в сообщении.
По состоянию на 07:00 14 января подтоплений нет, вода сошла самотеком, работа торгового центра временно приостановлена.
Аварийно-коммунальные службы проводят ремонтно-восстановительные работы. Теплоснабжение потребителей подается по обводным веткам теплосети.
От ГСЧС привлекали 10 человек личного состава и три единицы техники.
Вечером 13 января и-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев сказал, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза. «Интересно, что Горбачева поливают в Сети дерьмом именно те мрази, которым он дал свободу – в частности заниматься тем, чем они занимаются. Сидели бы сейчас секретарями партийной ячейки ПТУ. Да и на это ума бы не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения / 31 декабря
- Закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года вступил в силу на Украине / 19 декабря
- Мнения: Нет ничего плохого в священнике-таксисте / 9 января
- Ayy Macarena. Вышел клип Tyga на ремикс песни 1990-х годов. Видео / 18 декабря
- МВД ФРГ опровергло предоставление убежища убийце Хангошвили / 9 декабря
- Медведев назвал решение WADA продолжением антироссийской истерии / 9 декабря
- Австрия нашла «племянницу российского олигарха» со скандального видео с вице-канцлером / 5 декабря
- Компания Volkswagen привезет в Россию три новинки в 2020 году / 7 декабря