Ветеринары рассказали о рисках содержания животных редких пород

В Германии ветеринары третий год подряд проводят акцию, направленную на борьбу с беспорядочным разведением некоторых пород животных – они утверждают, что селективно приобретаемые признаки обрекают питомцев на постоянную боль и раннюю гибель.

Глава палаты ветеринаров Берлина Хайдемари Раш рассказала, что акция проходит под лозунгом «Переосмыслить из любви к животным!», передает РИА «Новости».

«Мы получаем реакции наших коллег из медицинских клиник и ветеринарных ведомств, которые активно участвуют в распространении наших агитационных материалов, а также от приютов для животных и кинологов. Есть отзывы в социальных сетях, как Facebook и Twitter. Акция оценена позитивно», – добавила она.

По словам Раш, речь не идет об отказе от породистых любимцев. Ветеринары требуют «не приобретать и не держать животных, которые в связи с их разведением испытывают боль, страдания и повреждения».

Например, мода на породы собак и кошек с округленной головой, которая напоминает голову человека – корыстные заводчики, пытаясь угодить вкусам покупателей, пытаются вывести животных со все более круглым черепом и плоской мордой, что приводит «к проблемам с дыханием вплоть до приступов удушья». Кроме того, в уменьшенной челюсти животного нет места для языка и зубов – собака или кошка не могут нормально есть. Глаза слишком выступают вперед и подвержены дополнительным повреждениям из-за «слишком плоских глазниц».

«И это еще не все дефекты, которые происходят в результате экстремальной селекции. Мы хотим добиться, чтобы будущие владельцы получали информацию до приобретения животных, какие проблемы есть у желаемой породы. Испытывающие проблемы животные не должны приобретаться», – подчеркнула Раш.

Основная ответственность за соблюдение норм и прав животных в этом вопросе лежит на заводчиках. Речь идет «не только о новых скрещиваниях, но и о пользующихся особым интересом породах, которые кажутся особенно привлекательными из-за форм, окраса или размера».

Помимо страданий, которые испытывает такое животное, оно подвержено дополнительным проблемам со здоровьем: сердечным болезням, неврологическим отклонениям, дефектам костей и суставов. Разведение приводит к тому, что дефекты закрепляются генетически или ведут к новым отклонениям.

«Селекция должна осуществляться только при помощи генетически здоровых животных. Сейчас существуют многочисленные генетические тесты, которые позволяют снизить риски. Необходимо избежать искусственно взвинченного интереса к приобретению животных, разведение которых связано с мучениями, в том числе рекламы с этими животными или использования их в кино. Маленькие круглые головы, выпученные круглые глаза, кривые лапы, карликовые размеры, экстремальные формы и цвета меха всегда связаны с проблемами со здоровьем. Таких экстремальных особенностей следует избегать», – считает эксперт.

Среди искусственно сформированных признаков «проблемного животного» указываются: отсутствие хвоста или короткохвостость, отсутствие одного или нескольких пальцев на лапах, круглоголовость, загнутые кончики ушей, осветление цвета меха вплоть до белого, пятнистость, изменение густоты мехового покрова вплоть до облысения, карликовые размеры.

На сайте partner-hund.de приведены породы собак, которые особенно страдают из-за селективных особенностей. Это, в частности, австралийская овчарка, французский бульдог, чихуахуа, мопс, такса, немецкая овчарка, шарпей, китайская хохлатая собачка.

Отмечается, что количество домашних животных в Германии превышает 34 млн, на первом месте – кошки (13,7 млн), на втором – собаки (8 млн). Владельцы собак обязаны платить налог, свидетельством уплаты является специальный жетон. Размер налога варьируется от 25 до 160 евро в год, в зависимости от федеральной земли, и зависит также от количества собак в хозяйстве.

Животные в Германии в обязательном порядке чипированы – либо заводчиками при продаже щенков, либо в многочисленных приютах для животных, потому в случае обнаружения бездомной собаки или кошки ее бывшего владельца ждет штраф до 25 тыс. евро.

Напомним, в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В октябре российская кинологическая федерация (РКФ) предложила включить в Кодекс об административных правонарушениях меры наказания за жестокое обращение с животными.

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