Гривна к доллару укрепилась до 23,93 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 января.

Гривна к доллару США подорожала на четыре копейки – с 23,97 грн/$ до 23,93 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на три копейки – с 26,59 грн/€ до 26,62 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,91 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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