Гривна к доллару укрепилась до 23,93 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 14 января.
Гривна к доллару США подорожала на четыре копейки – с 23,97 грн/$ до 23,93 грн/$.
Курс гривны к евро снизился на три копейки – с 26,59 грн/€ до 26,62 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался прежним: 3,91 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Власти КНДР призвали граждан готовиться к «смертельной битве против американских санкций», информирует газета «Минчжу чосон». «Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть», – подчеркивает газета, передает ТАСС. Издание призывает «превратить нынешние […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- После трехлетнего перерыва в Париже состоится саммит «нормандской четверки» / 9 декабря
- Производитель вина Villa Krim и коньяка «Жан-Жак» нарушает крымские санкции – расследование НВ / 3 декабря
- В Непале упал с обрыва автобус с паломниками, погибли не менее 14 человек / 15 декабря
- Лубянский стрелок Манюров входил в ячейку «ЭНО», которое имеет корни в Украине – СМИ / 23 декабря
- В Казахстане судят бежавших из Синьцзяна этнических казахов / 6 января
- В ОПЕК предрекли конец «золотого века» сланцевой нефти в США / 3 декабря
- В Афганистане боевики убили главу японской организации по оказанию помощи / 4 декабря
- У Офиса президента прошла акция за отставку Авакова / 22 декабря