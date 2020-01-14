Цены на сигареты повысились в России

Крупнейшие табачные компании, работающие в России, повысили максимальные розничные цены на сигареты, следует из реестра минимальных и максимальных розничных цен на табачные изделия Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Цены не меняются в один момент. Как правило, с момента подачи производителем декларации о новых ценах на продукцию до появления ее в продаже проходит несколько месяцев», – передает РИА «Новости» слова директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.

Тем временем в московских супермаркетах удалось найти сигареты компании «Донской табак» (входит в Japan Tobacco International), выросшие в цене после Нового года на 3,5% или на шесть рублей.

«Действительно, цены на сигареты в этом году повышаются и это обусловлено ежегодным ростом ставок акцизов на табачную продукцию», – прокомментировал директор по коммуникациям JTI РФ Дмитрий Сергеев.

В компании Imperial Tobacco также подтвердили рост цен.

«Рост максимальной розничной цены для большинства наших марок с декабря 2019 года по январь 2020 года составил 6 рублей. Это обусловлено ежегодным повышением ставок акциза, которые в 2020 году увеличились на 4%», – сказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в РФ и Центральной Азии Илона Миртова.

Philip Morris International тоже учитывает плановое повышение ставок акциза в формировании своей ценовой стратегии, рассказал вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International Сергей Слипченко.

Напомним, в ноябре в исследовании табачного рынка, проведенного компанией Nielsen в третьем квартале 2019 года сообщалось, что Белоруссия является крупнейшим источником нелегального табака в РФ – 36% всего объема нелегальных сигарет.

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