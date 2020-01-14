Правительство не включило законопроект о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Это может означать, что правительство не планирует вносить его в Госдуму в этом году.

В Минфине, комментируя ситуацию, пояснили, что законопроект о системе ГПП дорабатывается с учетом поступивших в ведомство мнений заинтересованных ведомств и организаций. Там уточнили, что по завершении «согласительных процедур» документы внесут в правительство, пишет РБК.

Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Госдума рассчитывает рассмотреть пакет законопроектов о ГПП в весеннюю сессию, а, если правительство не внесет их, депутаты готовы сделать это самостоятельно. «Такая практика существует. Вполне возможно, что его внесут депутаты, проработав его на площадке Госдумы», – отметил Аксаков.

При этом он уточнил, что парламентарии могут принять такие меры, если речь пойдет о качественном, юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики. Кроме того, по словам Аксакова, необходима общая позиция с правительством.

Ранее в Минфине рассказали о новой системе пенсионных накоплений, а в ЦБ разъяснили механизм перевода накоплений в новую пенсионную систему.

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