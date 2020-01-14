Врач объяснил, почему людям с диабетом нужен ромашковый чай

Врач Сихам Маркет рассказал, почему люди, страдающие от диабета, нуждаются в ромашковом чае. Помимо снижения сахара в крови, у напитка есть еще немало полезных свойств.

Как известно, при сахарном диабете нарушается усвоение глюкозы, а само заболевание развивается из-за недостатка гормона инсулина. При отсутствии контроля за своим состоянием ухудшается работа мозга, сердца, почек, а также повышается вероятность инсульта. Таким образом, стоит предпринять все необходимые меры по снижению рисков. По словам зарубежного медика Сихама Маркета, в рацион стоит добавить ромашковый чай, снижающий показатель сахара в крови. Более того, он способен улучшить самочувствие и придать организму жизненные силы.

Даже одна чашка напитка в день будет препятствовать развитию сахарного диабета. Среди других полезных свойств – снижение вероятности повреждения клеток поджелудочной железы вследствие повышенного уровня сахара в крови. Недавние исследования показали, что в ромашках есть особое химическое соединение, предотвращающее развитие онкологии. В целом, данный чай имеет еще очень большое количество преимуществ, подытожил эксперт.

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