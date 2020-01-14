Кудрин заявил о триллионном ущербе от коррупции в России

Масштаб коррупции в РФ не снижается, а ее объемы измеряются триллионами рублей, сообщил глава контрольного органа Алексей Кудрин в преддверии 25-летия ведомства.

«Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается. Я думаю, что этот ущерб (от коррупции) может измеряться триллионами рублей», – сообщил Кудрин, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, Счетная палата, выявляя финансовые нарушения, пока может лишь направлять соответствующие материалы в правоохранительные органы, которые дальше сами выясняют, можно ли считать эти нарушения коррупционными преступлениями.

В связи с этим Кудрин указал, что Счетной палате нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией.

«Определенные точечные нововведения нам бы помогли более эффективно бороться с коррупцией. Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи», – отметил он.

Глава счетной палаты подчеркнул, что коррупция искажает стимулы в экономике и приводит к потерям темпов экономического роста, а с ними – и в росте доходов населения, инвестиций и так далее.

В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что сотрудники МВД РФ должны решительно бороться с коррупцией. В июне Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».

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