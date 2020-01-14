Американские ученые вывели светящихся в темноте кошек

Американские ученые-генетики вывели светящихся в темноте кошек. Теперь отыскать в комнате без света её можно не только по глазам, а по всему организму, так как он распространяет сияние, характерное для флуоресценции.

Однако не стоит думать, что почти 20-летний труд специалистов был основан на желании удивить писателей-фантастов. Эксперимент с применением инновационных технологий генетического редактирования является только шагом на пути к клонированию животных с недугами, от которых страдает человек. Тогда, возможно, удастся победить многие неизлечимые сегодня болезни. Вывести кошек с зеленым флуоресцентным белком (GFP), помогло открытие корейских ученых. Получить же данный геном позволила ДНК морской медузы эквореи Aequorea victoria.

GFP широко используется в качестве светящейся метки в биологии для изучения экспрессии клеточных белков. Скрещивая кошек, обладающих флуоресцентным белком, исследователи США получили здоровое молодое поколение животных.

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