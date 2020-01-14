Виктор Глаголев: В какой же «нелегальной разведке» шпионил майор КГБ Путин?

В связи с посланием г-на Путина Федеральному Собранию 15 января особо пламенные публицисты опять начали сладко предвкушать. Мол, во главе страны стоит матерый разведчик, которые никогда не бывают бывшими. Он поднял Россию с колен, и уж теперь-то уж мы от него услышим…

Будущие исследователи жизни и творчества 2-го президента России наверняка сойдут с ума или сопьются, пытаясь свести концы с концами детали его биографии, которая постоянно улучшается и расцвечивается все новыми красками.

Вот уж, действительно, «Россия — страна с непредсказуемым прошлым», — часто повторял со сцены сатирик Михаил Задорнов.

То мы неожиданно мы узнаем, что бывший портфеленосец Собчака, член КПСС и президент светского государства был крещен матерью в церкви в 1,5-месячном возрасте втайне от отца — тоже партийного. А стало быть, даешь «три храма в сутки»!

То четырехкратный «хозяин Кремля» впаривает народу сенсационную подробность, будто его дед был поваром у Ленина, а потом уж и вовсе кормил самого Сталина. Но когда? И как такой выдающийся кулинар сумел привить внучонку ненависть к Ленину, Сталину и СССР, остается загадкой.

Сегодня, когда за каждым честным человеком, ведется слежка, наружка и прослушка, выяснить истину невозможно. Сразу схлопочешь статью за оправдание какого-нибудь пофигизма.

Парочку лет назад — новое открытие. Вождь вдруг рассказал дотоле неизвестные штрихи о своей службе в КГБ.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой», — признался он в интервью гражданину с двойным гражданством Брилеву (https://www.interfax.ru/russia… ).

Но в его же биографии значится, что в 1985-1990 гг. он по линии КГБ работал зав.Домом дружбы СССР — ГДР в Дрездене. Какая же нелегальщина в том, чтобы крутить попсу пришедшим на дискотеку немецким комсомольцам?

Общеизвестно, что у СССР не было в социалистической ГДР резидентуры и никакой разведки он против своей союзницы по Варшавскому Договору не вел. Наоборот, нередко руководители Министерства госбезопасности ГДР (Stasi) сами приезжали со своими заморочками к Ю.Андропову на Лубянку.

Так, во время одного из таких приездов в 1975 г. они рассказали шефу КГБ, что самые лучшие их шпионы проваливаются в капстранах, потому что их легко «раскалывают» на полиграфе. Просили как-нибудь помочь.

И в то время, когда в СССР эту штуковину называли «служанкой империализма», Юрий Владимирович распорядился создать совсекретную группу для изучения психофизиологических процессов, которые происходят в мозгу человека при опросе на «детекторе лжи».

… И только в 2005 г.был готов окончательный вариант законопроекта «О применении полиграфа в Российской Федерации», подготовленный специалистами Института криминалистики ФСБ (лучшими андроповскими кадрами) и комитетом Госдумы по безопасности.

Может быть, вам интересно, что стало с этим великим депутатским почином потом? Об этом лучше спросить самого Владимира Владимировича. Именно ему из Госдумы был направлен законопроект на отзыв во время его руководства Кабмином в 2008-2012 гг. Оттуда закон о полиграфе не вернулся ни в каком виде. Похоронили.

А на снимке вверху — коллаж, опубликованный германским таблоидом»Бильд» в позапрошлом декабре. На первом плане момент награждения в 1989 г.чекиста Путина бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР». За спиной — удостоверение на его имя как сотрудника Министерства госбезопасности ГДР по г.Дрездену, выданное 31 декабря 1985 г.

И что характерно, пресс-секретарь Д.Песков, ломаясь как девочка, признал подлинность «ксивы». А как отрицать, если есть фото и подпись? В СМИ и соцсетях начались гадания: зачем майору КГБ Путину понадобилась эта «ксива»?

Одни утверждали, чтобы он мог свободно проходить в главный штаб «Штази». Другие — чтобы можно было просочиться в ФРГ для шпионской деятельности. Только вот кто кого там завербовал — ба-аль-шой вопрос. Особенно в связи с тем, с каким нахрапом он стремится продавить в НАТОвскую Германию «Северный поток».

Во всяком случае, после отзыва в Союз в 1990 г. «матерого разведчика» почему-то сняли с оперативной работы и бросили проректором родного ЛГУ по работе с иностранными студентами. А потом он пошел в услужение к Собчаку.

Так в какой «нелегальной разведке» шпионил майор КГБ Путин, если состоял на учете в Министерстве госбезопасности ГДР?

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Последнее: В связи с посланием г-на Путина Федеральному Собранию 15 января особо пламенные публицисты опять начали сладко предвкушать. Мол, во главе страны стоит матерый разведчик, которые никогда не бывают бывшими. Он поднял Россию с колен, и уж теперь-то уж мы от него услышим… Будущие исследователи жизни и творчества 2-го президента России наверняка сойдут с ума или […]