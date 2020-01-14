Китай объявил о сокращении товарооборота с США по итогам 2019 года

Товарооборот Китая и США в 2019 году сократился на 14,6%, составив 541,22 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты за 2019 год уменьшился на 12,5%, до 418,5 млрд долларов, импорт американской продукции за этот же период упал на 20,9%, до 122,72 млрд долларов. Положительное сальдо Китая составило 295,78 млрд долларов, сократившись примерно на 8,6%, передает ТАСС.
Отрицательное сальдо США в торговле с КНР только за декабрь 2019 года составило 23,18 млрд долларов, сократившись по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 22,4%.
В 2018 году отрицательное сальдо США составило 323,32 млрд долларов, увеличившись на 17,2%.
Ранее во вторник Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда министерство финансов США внесло КНР 5 августа 2019 года. После этого ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.
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Последнее: Товарооборот Китая и США в 2019 году сократился на 14,6%, составив 541,22 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты за 2019 год уменьшился на 12,5%, до 418,5 млрд долларов, импорт американской продукции за этот же период упал на 20,9%, до 122,72 млрд долларов. Положительное сальдо Китая составило […]
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