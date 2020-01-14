Обнаружилась еще одна проблема колонизации Марса

13 января 2020 года NASA с гордостью объявило о том, что наконец выбрало 13 мужчин и женщин, часть из которых полетит на Луну и/или Марс в рамках программы "Артемида" приблизительно в 2030-х годах.

Тем временем в журнале Science была опубликована статья, согласно которой у марсианских колонистов возникла еще одна серьезная проблема (вкупе со смертельной космической радиацией и нерешенными пока еще трудностями жизнеобеспечения станции).

Связана она с водой. Вода на Марсе содержится в виде льда в некоторых местах неглубоко от поверхности, но больше всего ее сохранилось в виде ледяных шапок на полюсах. Однако даже там она постоянно испаряется и уходит в космическое пространство.

Об этом испарении ученые знали и ранее, однако недавно выяснилось, что оно идет с куда большей скоростью, чем предполагалось.

Полярная шапка Марса

Марсианские колонисты согласно большинству проектам должны были добывать воду из этих ледяных шапок, однако к тому времени когда они все-таки окажутся на Марсе, воды там может уже не остаться совсем. И что тогда они станут делать? Они не смогут долго прожить без воды, даже перерабатывая свою мочу.

Исследователи, во главе с Фрэнком Монтмессином, ученым из французского Университета Париж-Сакле, узнали о такой угрозе, изучив данные о марсианской атмосфере за последние два года, которые были получены за это время аппаратом Trace Gas Orbiter, летающим на орбите Марсе.

Выяснилось, что в верхних слоях атмосферы Марсе содержится куда больше водяного пара, чем у поверхности планеты, примерно в 10-100 раз больше, чем предполагалось. Разброс величин зависит от положения планеты. Особенно быстрое испарение происходит во время марсианского перигелия, когда планета оказывается ближе всего к Солнцу.

У Марса слабая гравитация, так что неудивительно, что остатки воды быстро испаряются с его поверхности. При этом, попадая в высшие слои атмосферы, водяной пар под воздействием солнечного ультрафиолета распадается на атомы кислорода и водорода, что позволяет ему еще быстрее покинуть атмосферу Марса.

На сколько еще хватит марсианской воды при таких условиях, пока никто не знает. Однако теперь будущим колонистам придется учитывать и эту марсианскую аномалию.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Товарооборот Китая и США в 2019 году сократился на 14,6%, составив 541,22 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты за 2019 год уменьшился на 12,5%, до 418,5 млрд долларов, импорт американской продукции за этот же период упал на 20,9%, до 122,72 млрд долларов. Положительное сальдо Китая составило […]