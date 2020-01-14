Депутат разъяснил идею введения налога для домохозяек

Высказывания о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста, сообщил автор идеи депутат от «Единой России» Сергей Вострецов.
По словам Вострецова, речь шла об армии в 28 млн человек, которая не платит налоги. По его словам, многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в декрете, передает РИА «Новости».
«Фактически четвертая часть работоспособного населения не платит налоги. Вопрос в том, на что эти люди живут? Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок», – сказал Вострецов в интервью телеканалу «360».
Он подчеркнул, что людям надо помочь определиться со статусом, кто они. «Плохая медицина, образование, а где брать деньги на содержание этого всего? Если мы хотим порядка, если мы хотим прогрессивного налога на богатых, то мы должны сделать закон, который работает для всех, и начинать надо с себя», – сказал депутат.
По его мнению, домохозяйки должны платить как минимум на уровне самозанятых – четыре процента с доходов.
Ранее во вторник первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил, что предложение депутата от «Единой России» Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги – личная позиция парламентария, подобные идеи фракция не поддерживает.
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Последнее: Высказывания о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста, сообщил автор идеи депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. По словам Вострецова, речь шла об армии в 28 млн человек, которая не платит налоги. По его словам, многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в […]
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