«Симпсоны» предсказали теракт 11 сентября и другие пугающие теории заговора, связанные с поп-культурой

Свою лепту также вложили мифы, витающие вокруг тайных программ ЦРУ и других организаций, в том числе программе по внедрению неявной пропаганды в телепередачи, фильмы и даже мультфильмы.

Испытание психологической атаки

Многие люди наверняка слышали историю о том, как в 1938 году во время прослушивания радиоспектакля по книге Орсона Уэллса "Война миров", сотни тысяч американцев решили, что на их страну и правда напали пришельцы с Марса. В городах поднялась огромная паника, люди пытались искать убежища, закрывались в подвалах своих домов с оружием наизготовку и тд.

По версии многих историков, в реальности паника совсем небольшой или вся эта история о панике была на самом деле выдумкой. Однако те, кто верят, что подобное все-таки произошло, вероятно слышали и теорию заговора, которая заявляет, что все это было вовсе не случайностью, а специально подготовленным актом репетиции психологической войны.

Основывается эта теория на том, что вскоре после инцидента исследовательский проект Princeton University Radio Research, финансируемый фондом Рокфеллера, якобы провел массовый опрос жителей тех штатов, где велась радиопередача.

Этот опрос будто бы показал, что около 25% от 6 миллионов слушателей передачи поверили в нашествие захватчиков. То есть если это и правда было пробное испытание психологической атаки, то оно вполне себе удалось.

Убийца Джона Леннона был под мозговым контролем ЦРУ?

8 декабря 1980 года Марк Чепмен, поклонник Джона Леннона, насмерть застрелил Леннона рядом со зданием "Дакота" на Манхеттене, в котором Джон и Йоко снимали квартиру.

Что побудило Чепмена убить одного из самых любимейших миром людей своего времени никто толком до сих пор не знает. Сам Чепмен вскоре заявил, что он не хотел никого убивать и что в этом виновата некая дьявольская сущность, которая сидела в нем и приказывала ему "Сделай это! Сделай это!". И этот голос Чемпен начал слышать примерно за три месяца до убийства Леннона.

Леннон (слева) подписывает автограф Чемпену (справа) незадолго до своей смерти

Любопытно, что всего за три года до этого события в прессу просочились сведения о секретном проекте ЦРУ "МК-Ультра", одной из целью которого было добиться полного контроля над сознанием того или иного человека. С помощью этой технологии ЦРУ могло бы готовить своих "манчжурских кандидатов", которые выполняли бы все, что им было бы внушено. В том числе могли совершать убийства.

Человек, подвергнутый подобной обработке, вел бы себя со стороны в точности как Чепмен — слышал бы голоса в мозгу, настойчиво приказывающие ему сделать то или иное и не мог бы этому сопротивляться. При этом после свершенного дела голоса полностью пропадали бы, как и случилось с Чемпеном.

Однако если все именно так и было, зачем американским властям понадобилось убивать Джона Леннона? По одной из версий потому, что Джон имел слишком большое влияние на людей и при этом выступал против войн, в частности против войны в Сальвадоре, которую в тот год вели США.

А впервые ЦРУ якобы заинтересовалось Ленноном после того как он в 1971 году дал концерт в поддержку активиста Джона Синклера, которого посадили в тюрьму на 10 лет под совершенно надуманным предлогом. Вскоре после концерта Леннона стали возникать шумные массовые протесты в защиту Синклера и к декабрю 1971 года он был освобожден.

Гангста-рэп был создан для продвижения уголовной культуры и насилия

В конце 80-х — начале 90-х произошел коренной перелом в рэп-музыке, когда рэп разделился на два разных поджанра — так называемый осознанный хип-хоп и гангста-рэп. Через несколько лет осознанный хип-хоп почти канул в лето, а вот гангста-рэп расцвел пышным цветом, став доминировать не просто как рэп, то и подмяв под себя всю американскую поп-музыку.

В апреле 2012 года в одном из музыкальных блогов была размещена статья с теорией заговора, в которой объяснялось, почему именно гангста-рэп оказался в лидерах. Анонимный автор статьи утверждал, что он был одним из тех, кто в 1991 году участвовал в особом совещании небольшой группы людей. Целью совещания было внедрение в поп-культуру нового направления рэп-музыки и люди, которые стояли за этим, представляли собой американскую индустрию частных тюрем.

Идея состояла в том, чтобы с помощью музыкального стиля пропагандировать у молодежи привлекательную сторону криминальной жизни, чтобы молодежь в самых бедных районах, особенно в гетто, с самых юных лет торговала наркотиками, участвовала в перестрелках и активно пополняла тюремные камеры, то есть приносила частным тюрьмам хороший доход.

Критики данной теории и сейчас находят в ней немало нестыковок, однако куда больше людей верят в нее и находят этому множество подтверждений.

Фильмы и мультфильмы намеренно "предсказывают" некоторые события

В 1997 году в одном из эпизодов мультсериала "Симпсоны" буквально на несколько секунд была крупно показана обложка журнала с надписью "Нью-Йорк", двумя башнями-близнецами Всемирного торгового центра на фоне, крупной цифрой 9 и двумя палочками вместо стандартной одной в значке доллара рядом с этой девяткой.

Эта сцена промелькнула и забылась зрителями, однако после терактов 11 сентября 2001 года кто-то из зрителей просматривая старые выпуски "Симпсонов" заметил эту обложку и был поражен тем, насколько она точно предсказала данное событие.

И ладно бы эти символы на обложке были как-то логично связаны с сюжетом мультфильма, однако нет, никакой связи там не было, их словно показали специально для того, чтобы просто показать.

Существует множество других странных "предсказаний" в мультфильмах и фильмах, в том числе по тому же теракту 11 сентября и другим крупным событиям и катастрофам. Что это такое? Просто совпадение или чья-то намеренная деятельность?

Недетский Дисней

Вокруг компании Уолта Диснея уже много лет витает целый ворох зловещих теорий заговора. Чаще всего это заговоры на тему сексуальных извращений: от тайных гей-вечеринок, которые проводят в Диснейленде и на которых участвуют в том числе дети, до внедрения в фильмы и мультфильмы компании сексуальных символов с целью развращения малолетних зрителей.

В таких мультфильмах компании как "Спасатели", "Русалочка", "Микки-маус" и других люди находили случайные объекты, которые при внимательном просмотре казались намеренно нарисованным в форме половых органов или обнаженных женских грудей.

Один из зрителей во время просмотра мультфильма "Аладдин" на большой громкости, внезапно услышал в одной сцене как джинн говорит на фоне очень тихо и быстро фразу "Хорошие подростки, снимайте свою одежду" ("good teenagers, take off your clothes"). Точное место этой сцены в мультфильме не указано, однако другие комментаторы позже писали, что тоже слышали эту странную фразу во время просмотра "Аладдина".

В последние несколько лет Дисней стал настоящей "Корпорацией Зла", подмяв под себя безумное количество более мелких компаний. Из-за этого средний американец сталкивается с образами Диснея буквально с рождения и на каждом шагу своей жизни: на предметах быта, одежды, в школе, на работе. Самая большая часть прибыльной кинопродукции, идущей в американских кинотеатрах, это продукция Диснея и можно лишь догадываться какие скрытые символы и послания скрыты в его новых фильмах и мультиках.

