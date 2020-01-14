Темный заговор властей вокруг загадочной смерти Кори Шерби

Это был совершено обычный визит, подобным образом Глэдис навещала сына уже много раз, но в тот день на ее звонок в дверь никто не откликнулся. На стуки тоже. Тогда Глэдис вспомнила, что у нее есть копия ключей от дома сына и решила войти самостоятельно.

То, что она заметила внутри, оставило в ее сердце шрам на всю жизнь и запустило позже в сети мрачную и загадочную теорию заговора, которая до сих пор не имеет ответов.

Родители Кори Шерби с его портретом

В гостиной на коленях рядом с диваном стояло уже холодное и окоченевшее тело Кори. Его голова лежала лицом вниз на диванной подушке. А все вокруг тела Кори, в том числе весь диван, было залито очень темной, практически черной жидкостью, коей оказалась кровь Кори.

Когда Глэдис Шерби отошла от ужаса, она обнаружила в себе силы перевернуть тело сына лицом верх и вид его лица напугал ее еще больше: лицо мужчины было совсем белым, а вместо ушных раковин были лишь ушные отверстия.

"Я не могла найти его уши, я держала его голову в своих руках, но не могла нащупать уши, я чувствовала лишь отверстия", — рассказывала позже женщина.

Внутри дома она потом заметила множество окровавленных отпечатков ног и лишь после этого немного отошла от шока, выбежала из дома и начала звонить в полицию.

Когда приехали полицейские, оцепили дома Кори и начали осматривать место преступления, они первым делом обнаружили, что нет никаких следов взлома. А еще они нигде не увидели окровавленных отпечатков ног, хотя Глэдис видела их во всех комнатах отчетливо и пояснила о них по телефону, когда звонила. Это был первый странный "звоночек".

Потом полицейские нашли странную улику в прихожей. Это была пустая картонная коробка от пиццы, на которой была маркером написана фраза "Лучше быть похороненным" (Better be a funeral). Что это означало и была ли эта фраза связана со смертью Кори, так и осталось не ясным.

Потом патологоанатом стал изучать тело Кори и выяснил, что нет никаких следов внешних насильственных повреждений и нет признаков, что Кори с кем-то боролся перед смертью. Умер он приблизительно за 48 часов до обнаружения его тела матерью. При этом патологоанатом не выяснил, откуда могло вытечь так много крови Кори и в конце концов решил, что из какого-то естественного отверстия в теле. Коронер в итоге подписал причиной смерти "острое сочетание кокаина и интоксикации от этанола".

Вы наверное тоже обратили внимание, что патологоанатом ничего не указал про отсутствующие уши погибшего, о которых неоднократно упоминала (и до сих пор настаивает на этом) мать Кори. Ничего про эти уши не было и в докладе следователя. Что это? Ошибка или намеренное укрывательство?

Идем дальше. Когда Глэдис Шерби звонила полицейским, она также успела позвонить и своим родственникам и они приехали сразу же как могли, ненамного опередив полицию. И эти родственники уверяли, что тоже видели в доме повсюду окровавленные отпечатки. А еще во множество вокруг дома и кровавые пятна на дверной ручке. А дядя Кори — Марти Джордан видел еще кое-что:

"Я был поражен кровавыми следами на лестнице и огромной лужей крови на полу, но самое ужасное было найти кусок головы моего племянника, лежащий на полу посредине гостиной".

Стоит ли говорить, что про этот отдельно лежащий кусок черепа в докладе полиции, патологоанатома и коронера тоже не было сказано ни слова.

Естественно, что никто из членов семьи Кори не поверил в версию о кокаине и этаноле, Кори вообще не пил и не принимал наркотики.

"Наркотики и алкоголь? Кори был таким парнем, что он не принимал даже аспирин!", — в гневе выкрикнул отец Кори после того как услышал официальную версию причину смерти своего сына.

Когда стали выяснять, кто из родни последним видел Кори живым, то оказалось, что это было 19 августа, всего за три дня до его смерти. По словам отца Кори в тот день он заехал к сыну, чтобы перехватить у него пару бургеров на обед, и заметил в доме вместе с Кори незнакомую женщину.

Эта женщина была одета в кожаную куртку и легкие кроссовки, но отец Кори не успел подробнее ее рассмотреть, так как Кори не ответил на вопрос что это за дама, а вместо этого поспешно принес ему пакет с бургерами, попрощался и быстро закрыл дверь перед его носом.

Отец Кори пояснил полиции об этой странной женщине, но они словно вообще проигнорировали его показания, во всяком случае никто из следователей эту женщину не искал и о ней тоже нигде в официальных отчетах не указано.

Понимая, что твориться что-то совсем непонятное, семья Кори стала рассылать письма в суды и полицию с просьбой пересмотреть расследование по делу смерти Кори и принять во внимание все улики. Однако на эти письма они почти не получали ответов, а если и получали, то с разными формальными отписками.

В глазах всех инстанций выходило, что Кори умер от наркотиков и алкоголя и точка. Дело закрыто и не могло быть пересмотрено.

А потом начались другие странные вещи. Подруга детства Кори Шерби — Тэмми Бурдон в декабре 2011 года внезапно пришла в дом родителей Кори и выглядела очень взволнованной и напуганной. Когда ей открыли, она начала запинаясь говорить, что Кори точно не погиб от наркотиков, что его убили и что ее тоже хотят убить эти же люди.

Как отреагировали на эти слова родители Кори, неизвестно, но спустя три месяца после этого — 3 февраля 2012 года Тэмми Бурдон была найдена в своем доме мертвой. Официальной причиной смерти была названа внезапная смерть от заражения крови после случайного пореза пальцем ножом.

Все стало еще более пугающим, когда в 2014 году кто-то прислал семье Кори Шерби анонимное письмо по почте:

"Уважаемые господин и госпожа Шерби: Шекспир сказал "Фурия в Аду ничто в сравнении с брошенной женщиной". Те, кто знают что это, будут помалкивать. Я думаю, что ваш сын Кори решил отступить слишком поздно и это поставило под угрозу и его благополучие и жизнь! С уважением, читатель The CHWK Times".

В чем был смысл этого странного письма? Что его автор хотел сказать? Кстати упомянутая в письме цитата принадлежит не Шекспиру, а другому британскому драматургу Уильяму Конгриву. Возможно, что письмо отправил просто какой-то психованный тролль? Или тут какой-то намек?

После многих лет, в течении которых семья Кори Шерби продолжала слать письма в разные инстанции, дело наконец сдвинулось с места в конце 2019 года. Было объявлено, что семья Шерби имеет право обратиться в суд и требовать показать им все документы по делу смерти их сына. Правда результаты этого будут обнародованы не ранее апреля 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Свою лепту также вложили мифы, витающие вокруг тайных программ ЦРУ и других организаций, в том числе программе по внедрению неявной пропаганды в телепередачи, фильмы и даже мультфильмы. Испытание психологической атаки Многие люди наверняка слышали историю о том, как в 1938 году во время прослушивания радиоспектакля по книге Орсона Уэллса "Война миров", сотни тысяч американцев решили, […]