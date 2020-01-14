Юрист пожаловался на Столото из-за возможной связи победителя-миллиардера с хозяевами компании

Надежда Бартош после информации о выигрыше скрыла свою страницу в социальной сети «Одноклассники» и изменила фамилию и фото.

Юрист из Москвы Александр Сергеев подал заявление в налоговую службу, потребовав провести проверку по факту выигрыша миллиарда рублей в новогоднем розыгрыше «Столото». Адвокат считает, что лотерея проходила с грубыми нарушениями, а обладатель крупного выигрыша связана с устроителями лотереи.

О жалобе Сергеева рассказало 13 января издание Mash. По уверениям юриста, тот самый розыгрыш демонстрировался в записи. Результаты розыгрыша миллиарда были заране определены, и именно под них и напечатали билеты, считает адвокат. Он также ссылается на обращения некоторых выигравших менее крупные суммы – из-за некоего сбоя в системе они не могут получить деньги.

Также, по словам юриста, прослеживается связь между выигравшей миллиард Надеждой Бартош из Подмосковья и хозяином «Столото». Сергеев хочет, чтобы эти возможные связи были проверены. Бартош называют владелицей торгового дома «Царский осетр».

Как считают авторы телеграм-канала «Медиакиллер» Бартоши связаны со «Столото» через армянских предпринимателей. «Царский осетр» Надежды Бартош ведет торговлю икрой, являясь эксклюзивным дистрибьютором на территории России компании «Caviar Court food processing». Алексей Бартош, сын победительницы, владеет рыбным хозяйством «Шостка» в Тверской области.

Ранее «Осетр» возглавлял Сергей Караогланов, занимавший также пост генерального директора крупного армянского торгового дома «Джармук». А принадлежит «Столото» бизнесмену Армену Саркисяну. По мнению «Медиакиллера» розыгрыш миллиарда стал отмывкой через сказу про лотерею.

Ранее РИА «Новости» передавало, что после публикации сведений о выигравших, Бартош скрыла страницу в соцсети «ОК», а также поменяла аватарку и фамилию. Дочь женщины, якобы подарившая ей счастливый билет, тоже скрыла страницу в «ОК» , а также стерла профиль в соцсети «ВКонтакте».

Розыгрыш лотереи с миллиардным призом прошел в ночь на 31 декабря. Имя победительницы стало известно только 9 января, когда она пришла в лотерейный центр «Столото». До этого было известно только, что билет был приобретен в торговом центре в подмосковном поселке Юдино.

Ранее крупнейшим лотерейным миллионером являлся армянин с фамилией Бегракян.

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