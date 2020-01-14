Хафтар объяснил отказ подписывать соглашение о прекращении огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил, почему покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующий в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

По словам Хафтара, предложенный ему вариант документа игнорировал «многие из требований ливийской армии», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала Sky News – Арабия, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

После отъезда Хафтара из Москвы на юге ливийской столицы возобновились бои.

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