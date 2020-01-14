«С наступившим Новым годом, крысы»

В Челябинске надзорные органы проверят детское шоу «Снежная королева» из-за нецензурной лексики и «любовниц» в сценарии.
В Челябинске крупным скандалом обернулось новогоднее детское представление «Снежная королева». Зрители обвинили организаторов в непрофессионализме, невыполненных обещаниях и потребовали вернуть деньги. По словам зрителей, вместо обещанного представления в 5D был показан спектакль с пошлыми шутками.
— В самом начале представления нас предупредили, что в спектакле будет подразумеваться нецензурная брань, но ее заменят на слово «цветочек», — рассказала «Новой газете» жительница Челябинска Елена Ковалева. — Само по себе это удивило: какая нецензурная брань в детском представлении? При этом слово «цветочек» звучало чуть ли не каждую минуту. Потом выяснилось, что у Снежной королевы есть муж, который ей изменяет с любовницей в Москве. Мы с сыном ушли, не дождавшись окончания спектакля. То же самое сделала половина зала.
Фото: 74.RU
Ковалева обратилась с заявлением в Роспотребнадзор. Она потребовала вернуть деньги за билеты (1500 рублей за взрослого и 750 — за ребенка) и проверить соответствие спектакля возрастному цензу (на билетах было указано «6+»). По информации гостелерадиокомпании «Южный Урал», с аналогичными обращениями в надзорные органы и приемную губернатора Алексея Текслера обратилось несколько сотен посетителей спектакля.
В региональном министерстве культуры в ответ на жалобы зрителей заявили, что шоу «Снежная королева» не входило в официальную новогоднюю кампанию, а значит, минкульт не мог его проконтролировать. Представители ведомства сообщили, что обратятся в Роскомнадзор, чтобы «полноценно разобраться в сложившейся ситуации».
Организаторы шоу, компания FIZIKA, ответили на обвинения в официальном сообществе в «ВКонтакте»: «Шоу посетило почти 15 000 человек — наших гостей и друзей, слушателей и поклонников. Ну и плюс пара сотен тех, кто ничего не понял, сотня яжмамок и несколько саботажников от недоброжелателей. Но это обыкновенная погрешность, мы справились с ними, как и всегда, а их — с наступившим Новым годом, крысы».
Результаты проверок надзорных органов пока неизвестны. «Новая газета» будет следить за развитием конфликта.
Сергей Шумаков
Источник: Новая газета
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Последнее: В Челябинске надзорные органы проверят детское шоу «Снежная королева» из-за нецензурной лексики и «любовниц» в сценарии. В Челябинске крупным скандалом обернулось новогоднее детское представление «Снежная королева». Зрители обвинили организаторов в непрофессионализме, невыполненных обещаниях и потребовали вернуть деньги. По словам зрителей, вместо обещанного представления в 5D был показан спектакль с пошлыми шутками. — В самом начале […]
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