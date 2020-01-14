Эксперт объяснил желание Польши быть в роли «вечной жертвы»

Немецкий политолог Александр Рар отреагировал на отказ Варшавы пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцима, назвав текущие отношения РФ и Польши далекими от понятия «нормальные».
По словам эксперта, он трудно представляет себе ситуацию, что Польша изменит свое решение, передает РИА «Новости».
«Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому что он не хочет сидеть и не выступать, у него сыграло тщеславие. Он считает, что польский президент тоже должен выступать, если там будет выступать Путин и Меркель», – сказал Рар в интервью телеканалу «360».
Он добавил, что сегодня многие используют историю как оружие для укрепления своих собственных политических позиций, подчеркнув, что в их числе и Польша.
«После событий Холодной войны на Западе появился другой нарратив, что Сталин побил Гитлера, но захватил себе часть Восточной Европы и создал там свою советскую диктатуру. В каких-то из этих стран – Польша, Прибалтика – есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе. Они всеми методами хотят частично отомстить нынешней РФ за это», – сказал Рар.
По его словам, Польша хочет быть в образе вечной жертвы. По его мнению, иногда это удобно, поскольку «тебя все жалеют и помогают».
Напомним, в понедельник экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за нежелание пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.
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Последнее: Немецкий политолог Александр Рар отреагировал на отказ Варшавы пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцима, назвав текущие отношения РФ и Польши далекими от понятия «нормальные». По словам эксперта, он трудно представляет себе ситуацию, что Польша изменит свое решение, передает РИА «Новости». «Президент Польши отказывается ехать в Израиль, тоже на очередную юбилейную дату, посвященную холокосту, потому […]
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