Мнение: Польша не будет отмечать освобождение Варшавы от нацистов

Польша не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Варшавы от нацистской оккупации. Вполне логичное решение от государства, которое в союзе с нацистской Германией расчленило Чехословакию и до сих пор не выплатило компенсации за соучастие в геноциде европейских евреев.
PS. На днях президенту Польши отказали в праве выступать на мемориале в честь 75-я холокоста в Израиле, после чего он заявил, что вообще туда не поедет. Вот заплатит компенсации и покается, тогда дадут выступить.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Польша не планирует официально отмечать 75-летие освобождения Варшавы от нацистской оккупации. Вполне логичное решение от государства, которое в союзе с нацистской Германией расчленило Чехословакию и до сих пор не выплатило компенсации за соучастие в геноциде европейских евреев. PS. На днях президенту Польши отказали в праве выступать на мемориале в честь 75-я холокоста в Израиле, после […]
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