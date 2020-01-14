Садальский посмеялся над падением Пунтус из окна

14.01.2020, 7:05, Новости дня

Актер Станислав Садальский пошутил про падение модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну, разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело это (выбрасывание из окна) сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», – написал актер в Instagam.

Напомним, Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы после того, как пришла в гости к внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову. Девушку под окнами обнаружил дворник. Сам Баков, как сообщалось, узнал о произошедшем только на утро.

Сейчас девушка в реанимации. По информации близких модели, ее состояние оценивается как тяжелое, но она находится в сознании.



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Последнее: Актер Станислав Садальский пошутил про падение модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. «Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну, разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело это (выбрасывание из окна) сделали бесы […]

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