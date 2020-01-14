Рената Литвинова после аварии прибегла к услугам пластического хирурга

14.01.2020, 7:04, Разное

Рената Литвинова после аварии прибегла к услугам пластического хирурга. Им оказался хороший знакомый актрисы Теймур Кулиев.
Рената Литвинова пострадала в автомобильной аварии. Когда телеведущая переходила дорогу, прямо на пешеходном переходе её сбила машина. К счастью, всё обошлось, и актриса получила лишь незначительные повреждения. После ДТП знаменитость решила не ехать в больницу, но обратилась за помощью в клинику пластической хирургии, где работает её давний знакомый Теймур Кулиев.

Пластический хирург подтвердил, что именно он проводил небольшое хирургическое вмешательство на лице у Ренаты Литвиновой. Однако ни о каких изменениях в её внешности речь не шла. Кулиев просто зашил рану на подбородке известного кинорежиссёра.
«Сразу после аварии она мне позвонила. Я был за городом, но, конечно, сразу выехал в Москву. У нее было рассечение мягких тканей на подбородке. Я зашил», — поделился специалист.
По словам хирурга, на лице актрисы вскоре не будет никаких следов. Тем не менее, это обусловливается и работой других специалистов, которые в дальнейшем будут заниматься внешним видом Литвиновой. Стоит отметить, что ведущая пока не намерена подавать в суд на водителя транспортного средства, несмотря на то, что таким способом она могла бы получить компенсацию расходов на лечение.



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Последнее: Рената Литвинова после аварии прибегла к услугам пластического хирурга. Им оказался хороший знакомый актрисы Теймур Кулиев. Рената Литвинова пострадала в автомобильной аварии. Когда телеведущая переходила дорогу, прямо на пешеходном переходе её сбила машина. К счастью, всё обошлось, и актриса получила лишь незначительные повреждения. После ДТП знаменитость решила не ехать в больницу, но обратилась за помощью […]

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