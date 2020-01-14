Экс-депутат Рады оскандалился в эфире российского телеканала

14.01.2020, 6:51, Новости дня

Экс-депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил скандал в прямом эфире шоу «60 минут» на телеканале «России 1», комментируя идею украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Ковтуненко признался, что не хотел бы сожжения Москвы, поскольку она красивая и долго строилась, причем, по его мнению, город якобы создавался «именно украинцами».

«Москва не за час строилась, а строилась именно украинцами. Жалко палить, потому что нравится», – передает РИА «Новости» слова экс-парламентария.

Подобное высказывание не оценил находившийся в студии бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов.

«Ты на полном серьезе, стоя в Москве – столице нашей Родины – несешь ахинею», – сказал Маркелов.

На эти слова Ковтуненко ответил заявлением о том, что Москва – это «украинская колония», а после непродолжительной заминки добавил, что российская столица якобы является «бывшей колонией».

Маркелов подошел к собеседнику и настойчиво предложил ему «лететь в Киев», однако в их перепалку вмешался один из ведущих передачи Евгений Попов , после чего политолог вернулся на свое место, покрутив пальцем вокруг виска.

Напомним, в воскресенье экс-депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».



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Последнее: Экс-депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил скандал в прямом эфире шоу «60 минут» на телеканале «России 1», комментируя идею украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы». Ковтуненко признался, что не хотел бы сожжения Москвы, поскольку она красивая и долго строилась, причем, по его мнению, город якобы создавался «именно украинцами». «Москва не за час строилась, […]

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