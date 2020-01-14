Товарооборот РФ и Китая в 2019 году вырос на 3,4%

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление Китая.

Из опубликованных данных следует, что объем экспорта из Китая в Россию за соответствующий период вырос на 3,6% и составил около 49,7 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% – до 61,05 млрд долларов, передает ТАСС.

Только за декабрь объем торговли двух стран превысил 10,42 млрд долларов. Положительное сальдо РФ составило 657,4 млн долларов.

За первые десять месяцев прошлого года объем торговли РФ и Китая вырос на 2,8%.

Напомним, в 2018 году товарооборот РФ и Китая впервые превысил 100 млрд долларов. В июне РФ и Китай решили довести товарооборот до 200 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.





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