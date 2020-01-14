В Хабаровске возобновили подачу тепла после аварии на ТЭЦ

Ремонтные бригады устранили аварию на территории ТЭЦ-1 и восстановили теплоснабжение в школах, детских садах и в 1,7 тыс. многоквартирных и частных домов Хабаровска, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Работы на коллекторе на ТЭЦ-1 завершены, ведется повышение уровня давления в системе. Теплоноситель подается всем потребителям по штатной схеме. В настоящий момент управляющими компаниями и службами ЖКХ отрабатываются адресные заявки по отдельным жилым домам и квартирам», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Дома от отопления не отключались. В региональном главке отметили, что теплоноситель не сливался, было произведено понижение давления в трубопроводе. Как сообщала пресс-служба «Дальневосточной генерирующей компании», в ряде домов температура снижалась до плюс 19 градусов, в школах и садах – до плюс 21-23 градусов.

На территории ТЭЦ-1, которая обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов Хабаровска, накануне вечером произошел порыв на коллекторе подающей магистрали. Было нарушено теплоснабжение 1,7 тыс. домов и 92 детских садов и школ.

В Хабаровске около 20 градусов мороза.

Напомним, в январе прошлого года в Кисловодске без отопления остались около 5 тыс. человек.

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