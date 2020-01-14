Роза Сябитова пожелала женившемуся на 18-летней модели Руслану Байсарову «здоровья и терпения»

Недавно стало известно о женитьбе бывшего гражданского мужа Кристины Орбакайте Руслана Байсарова на 18-летней чеченской модели. Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала новый брак бизнесмена, пожелав ему здоровья и терпения с «темпераментными мусульманскими женщинами».

Руслан Байсаров около 11 лет состоит в официальном браке с Мадиной Гайтаевой, но недавно привёл в дом ещё одну супругу, что, впрочем, вполне допустимо по законам ислама. Коран допускает многожёнство, если житель способен не только обеспечить материально всех жён и общих детей, но и уделять каждой достаточно внимания, любви и заботы. То есть, Байсаров не нарушает никаких моральных норм, хотя после сообщений о недавней женитьбе многие принялись его критиковать.



Роза Сябитова встала на защиту Руслана Байсарова, отмечая, что брак не противоречит законам ислама, а потому за него не стоит никого осуждать. При этом телеведущая отметила, что мусульманские женщины обладают ярким темпераментом и двум жёнам сложно будет ужиться под одной крышей. Сябитова пожелала Байсарову крепкого здоровья и терпения, так как между его супругами вероятны в будущем конфликты, которые он вынужден будет разрешать.

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