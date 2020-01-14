NYT: российские хакеры проникли в «Бурисму»

Попытки взлома украинской газовой компании «Бурисма», в совете директоров которой работал Хантер Байден, начались в ноябре 2019 года, когда в США шла дискуссия о семье Байденов, Украине и импичменте, – пишет издание.
Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Эксперты отмечают, что время и масштабы взлома позволяют предположить, что россияне могли искать информацию, связанную с Байденами – такую же информацию, которую Трамп хотел получить от Украины, когда он настаивал на расследовании в отношении Байдена и «Бурисмы», говорится в статье.
Проникновение было обнаружено фирмой Area 1, расположенной в Кремниевой долине. По словам одного из ее создателей, Орена Фальковица, хакеры создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний «Бурисмы», и рассылали сотрудникам электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании. В итоге хакерам удалось обмануть некоторых сотрудников и, заполучив их учетные данные, проникнуть в один из серверов «Бурисмы».
Издание отмечает, что хакерские атаки на «Бурисму» проходят с попытками Кремля найти информацию о Хантере Байдене. По словам сотрудника американских спецслужб, с которым пообщалось издание, российские спецслужбы проникнуть в «Бурисму» и активно действуют внутри украинского правительства, чтобы найти интересующую их информацию.
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Русская служба «Голоса Америки»
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