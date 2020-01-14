ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев

Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года.
Однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС.
Ранее во вторник Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда министерство финансов США внесло КНР 5 августа 2019 года.
В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, пробив 8 августа психологическую отметку в 7 единиц за доллар. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о достижении важных торговых договоренностей с Китаем, после чего юань стал укрепляться к доллару.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года. Однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС. Ранее во вторник […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- ДТП с Кулебой. Состояние уполномоченного стабилизировали, его старший сын – без сознания / 25 ноября
- Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон / 10 декабря
- Суд оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссасхар / 19 декабря
- Рада в первом чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности для «воров в законе» / 19 декабря
- Иран направил в ООН письмо с предостережением в адрес США / 8 января
- Мужчина до смерти забил знакомого за убийство кота / 3 декабря
- «Стрелял плохо, всего три месяца занимался». Что рассказали родственники и знакомые Евгения Манюрова, которого называют «лубянским стрелком» / 20 декабря
- Германия выслала двух сотрудников российского посольства из-за подозрений страны в убийстве гражданина Грузии / 4 декабря