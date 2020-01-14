ЦБ Китая укрепил курс юаня до максимума за пять месяцев

14.01.2020, 6:05, Новости дня

Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года.

Однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС.

Ранее во вторник Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов, куда министерство финансов США внесло КНР 5 августа 2019 года.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, пробив 8 августа психологическую отметку в 7 единиц за доллар. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о достижении важных торговых договоренностей с Китаем, после чего юань стал укрепляться к доллару.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США бороться с валютными манипуляторами.



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Последнее: Народный банк Китая повысил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 309 базисных пунктов до 6,8954 юаня за единицу американской валюты. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 1 августа 2019 года. Однодневное изменение курса юаня также стало самым большим по своей амплитуде с 21 июня 2019 года, передает ТАСС. Ранее во вторник […]

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