Американские учёные обнаружили белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений

14.01.2020, 6:04, Разное

В результате проведённого исследования американским учёным из University of Michigan удалось обнаружить белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений. Научная работа проводилась с привлечением лабораторных грызунов и мух-дрозофилов, показав в обоих случаях идентичный итог.
Около трёх недель авторы проекта наблюдали за мухами, выбирающимися из специального «контейнера» по своеобразной «беговой дорожке». У части подопытных насекомых, как и в случае с мышами, белок сестрин, отвечающий за положительный эффект от физических упражнений и работоспособность организма, был отключен. В результате оказалось, что у мух с «включенным» белком 5-часовые пробежки повышали физические способности, тогда как у другой группы насекомых и грызунов упражнения не давали такого результата.

Таким образом учёным удалось выяснить, что сестрин в ходе занятий спортом накапливается в мышцах, а в случае его искусственной активации в организме происходит «имитация» молекулярных и физиологических нагрузок. Специалисты предполагают, что белок способен включать и выключать метаболические пути, необходимые для достижения эффекта физических упражнений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В результате проведённого исследования американским учёным из University of Michigan удалось обнаружить белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений. Научная работа проводилась с привлечением лабораторных грызунов и мух-дрозофилов, показав в обоих случаях идентичный итог. Около трёх недель авторы проекта наблюдали за мухами, выбирающимися из специального «контейнера» по своеобразной «беговой дорожке». У части подопытных насекомых, как […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика