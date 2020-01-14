Американские учёные обнаружили белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений

В результате проведённого исследования американским учёным из University of Michigan удалось обнаружить белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений. Научная работа проводилась с привлечением лабораторных грызунов и мух-дрозофилов, показав в обоих случаях идентичный итог.
Около трёх недель авторы проекта наблюдали за мухами, выбирающимися из специального «контейнера» по своеобразной «беговой дорожке». У части подопытных насекомых, как и в случае с мышами, белок сестрин, отвечающий за положительный эффект от физических упражнений и работоспособность организма, был отключен. В результате оказалось, что у мух с «включенным» белком 5-часовые пробежки повышали физические способности, тогда как у другой группы насекомых и грызунов упражнения не давали такого результата.
Таким образом учёным удалось выяснить, что сестрин в ходе занятий спортом накапливается в мышцах, а в случае его искусственной активации в организме происходит «имитация» молекулярных и физиологических нагрузок. Специалисты предполагают, что белок способен включать и выключать метаболические пути, необходимые для достижения эффекта физических упражнений.
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Последнее: В результате проведённого исследования американским учёным из University of Michigan удалось обнаружить белок, помогающий поддерживать тонус мышц без упражнений. Научная работа проводилась с привлечением лабораторных грызунов и мух-дрозофилов, показав в обоих случаях идентичный итог. Около трёх недель авторы проекта наблюдали за мухами, выбирающимися из специального «контейнера» по своеобразной «беговой дорожке». У части подопытных насекомых, как […]
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