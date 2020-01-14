«Мы не верим Следственному комитету».

Заявление родных убитых в ЦАР журналистов: вдовы Орхана Джемаля и отца Кирилла Радченко.
Следователи проигнорировали подробные расследования журналистов «Досье» и материалы «Новой газеты» о причастности к убийству О. Джемаля, А. Расторгуева и К. Радченко людей из ЧВК Вагнера, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Боле того, лишь спустя полтора года в МИД РФ признали, что одежду убитых сожгли «без уведомления российской стороны» — хотя это был важнейший для определения истины вещдок.
Сегодня родные погибших журналистов — вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко и отец Кирилла Радченко Александр Радченко — обратились с заявлением о недоверии Следственному комитету.
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При участии Никиты Кондратьева,
«Новая»
Источник: Новая газета
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Последнее: Заявление родных убитых в ЦАР журналистов: вдовы Орхана Джемаля и отца Кирилла Радченко. Спустя почти полтора года расследования замглавы СКР Игорь Краснов сообщил в интервью «Коммерсанту», что журналистов в ЦАР убили «с целью ограбления». Следователи проигнорировали подробные расследования журналистов «Досье» и материалы «Новой газеты» о причастности к убийству О. Джемаля, А. Расторгуева и К. Радченко […]
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