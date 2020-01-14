«Мы не верим Следственному комитету».

14.01.2020, 5:53, Разное

Заявление родных убитых в ЦАР журналистов: вдовы Орхана Джемаля и отца Кирилла Радченко.

Спустя почти полтора года расследования замглавы СКР Игорь Краснов сообщил в интервью «Коммерсанту», что журналистов в ЦАР убили «с целью ограбления».

Следователи проигнорировали подробные расследования журналистов «Досье» и материалы «Новой газеты» о причастности к убийству О. Джемаля, А. Расторгуева и К. Радченко людей из ЧВК Вагнера, связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Боле того, лишь спустя полтора года в МИД РФ признали, что одежду убитых сожгли «без уведомления российской стороны» —  хотя это был важнейший для определения истины вещдок.

Сегодня родные погибших журналистов — вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко и отец Кирилла Радченко Александр Радченко — обратились с заявлением о недоверии Следственному комитету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

С вещами на выход. Как МИД вводит в заблуждение родственников журналистов, погибших в ЦАР

При участии Никиты Кондратьева,
«Новая»

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Заявление родных убитых в ЦАР журналистов: вдовы Орхана Джемаля и отца Кирилла Радченко. Спустя почти полтора года расследования замглавы СКР Игорь Краснов сообщил в интервью «Коммерсанту», что журналистов в ЦАР убили «с целью ограбления». Следователи проигнорировали подробные расследования журналистов «Досье» и материалы «Новой газеты» о причастности к убийству О. Джемаля, А. Расторгуева и К. Радченко […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика