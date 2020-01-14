Мнение: Список культурных целей в США для ударов Ирана

В США уволили профессора, который предложил составить список "культурных" целей для иранских ударов на территории США.

Негодник посмел стебаться над агентом Дональдом.

Руководство Бэбсонского колледжа в штате Массачусетс уволило адъюнкт-профессора Ашина Фансея за пост в соцсетях, пишет The New York Times. В своей публикации профессор в шутку предложил Ирану перечислить «объекты культурного наследия» США, по которым можно было бы нанести удар. Фансей, хотя и признал свой юмор «неудачным», утверждает, что увольнением работодатели нарушили его право на свободу слова.

Пост теперь уже экс-профессора появился на его странице 5 января в ответ на угрозы президента Дональда Трампа атаковать 52 важных объекта в Иране, включая объекты культурного наследия, в случае если Тегеран решит отомстить США за убийство своего высокопоставленного генерала Касема Сулеймани. Фансей же посоветовал Ирану в ответ опубликовать список из 52 «объектов культурного наследия» в США, иронично предложив один из крупнейших торговых центров Америки Mall of America или «резиденцию» семейства Кардашьян, прославившегося участием в реалити-шоу.

Как отмечает газета, позднее Пентагон от своей идеи отказался, мотивируя этот шаг «законами вооружённого конфликта». Фансей свой пост тоже удалил, но кто-то успел сделать скриншот публикации и стал распространять его в соцсетях. Возмущённые интернет-пользователи стали отмечать в своих сообщениях вуз, в котором преподавал Фансей, и интересоваться, почему учреждение «платит стороннику терроризма и ненавистнику Америки».

По информации The New York Times, Фансей — сам выпускник частного Бэбсонского колледжа, в 2008-м он окончил свой вуз по специальности деловое администрирование. Тогда же, судя по данным из его соцсетей, он и стал адъюнкт-профессором. Узнав о комментариях Фансея, работодатели поспешили его отстранить и заявить, что Бэбсонский колледж осуждает «угрозы в любой форме» и «действия, потворствующие насилию», а также отметили, что мнение, выраженное на личной странице их сотрудника, не отражает культурные ценности учреждения.

После отстранения Фансей выступил с извинениями за свой «неудачный юмор». «Как человек, рождённый и выросший в Америке, я попытался сопоставить наши «культурные объекты» и древние храмы и мечети Ирана. Прошу прощения, если кто-то увидел угрозу в моей неудачной шутке», — отметил профессор. На следующий день колледж объявил об увольнении Фансея «по результатам проверки».

По словам Ашина Фансея, он «разочарован» и «удручён» тем, что работодатель решил уволить его только из-за того, «что кто-то намеренно исказил шутку», которую тот «написал для друзей» в Facebook. Экс-профессор признался, что надеялся, что Бэбсонский колледж поддержит его право на свободу слова, и поделился опасениями, как этот прецедент может повлиять на дальнейшие попытки американцев высказывать свою точку зрения по политическим вопросам.

Адвокат Фансея Джеффри Пайл утверждает, что его подзащитного уволили лишь потому, что хотели заглушить возмущения в соцсетях. Также юрист подчеркнул, что некоторые критические замечания в адрес Фансея носили расистский характер. К примеру, некоторые пользователи писали, что профессора нужно не только уволить, но и «депортировать», заявляли, что он иранец, хотя тот с рождения является гражданином США и имеет южноазиатские корни.

Как напоминает The New York Times, осенью 2019 года в Индианском университете в Блумингтоне была зафиксирована совершенно противоположная проблема. Администрация того вуза отказалась увольнять профессора, обвинённого в расистских, сексистских и гомофобских высказываниях, потому что это бы нарушило его право свободы слова.

https://russian.rt.com/inotv/2020-01-13/NYT-v-SSHA-professora-uvolili — цинк

Все животные равны, но некоторые животные равнее других.

Кстати, актрису, которая публично извинилась перед Ираном за убийство Сулеймани, вконец затравили в соц.сетях.

Источник: Colonel Cassad

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