Кудрин оценил масштабы воровства из федерального бюджета

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета РФ в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объем нарушений за 2019 году составил 804 млрд, сообщил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
«По уголовным делам – это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», – цитирует Кудрина РИА «Новости».
При этом, по словам главы Счетной палаты, примерно треть из общего объема финансовых нарушений, выявленных за 2019 год, – нарушения бухгалтерского учета.
«Их исправляют по ходу проверок. Еще треть – это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», – сказал Кудрин.
По словам чиновника, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита.
«Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», – заключил он.
Напомним, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объеме до 1 трлн рублей.
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Последнее: Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета РФ в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объем нарушений за 2019 году составил 804 млрд, сообщил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. «По уголовным делам – это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», […]
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