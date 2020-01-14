Социальная группа представителей власти и примкнувший к ней Ротенберг

Все, что нужно знать рано утром 14 января
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Последнее: Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета РФ в пределах 2-3 млрд рублей в год при том, что общий объем нарушений за 2019 году составил 804 млрд, сообщил глава Счетной палаты, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин. «По уголовным делам – это от силы до 2-3 млрд рублей в год, как правило, даже меньше», […]
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