США перестали считать Китай страной, манипулирующей валютным курсом

Казначейство США в понедельник перестало считать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Это произошло за несколько дней до того, как представители двух крупнейших экономик мира должны подписать предварительное торговое соглашение, чтобы ослабить 18-месячную торговую войну. Принятое решение было опубликовано в полугодовом отчете Минфина.

В августе 2019, в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином, министр финансов США Стивен Мнучин обвинил Китай в умышленном занижении стоимости юаня для создания несправедливого преимущества в торговоле. Это произошло через несколько часов после того, как президент Трамп, возмущенный отсутствием прогресса в торговых переговорах, обвинил Китай в манипулировании валютой.

Министерство финансов США не называло Китай страной, манипулирующей валютным курсом с 1994 года. Пекин соответствует только одному из необходимых трех пунктов, чтобы считаться таковой – большое положительное сальдо двусторонней торговли с Соединенными Штатами.

В своем последнем отчете Казначейство США сообщило, что в рамках торговой сделки в рамках Первой Фазы Китай принял «обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах.

Вице-премьер Китая Лю Хе прибыл в Вашингтон, чтобы подписать торговое соглашение с Трампом. Сотрудники администрации, знакомые с переговорами, отметили, что, хотя признание Китая страной, манипулирующей валютным курсом, не имело реальных последствий для Пекина, его отмена стало символом доброй воли для представителей Китая.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в интервью телеканалу Fox Business заявил, что перевод торгового соглашения между США и Китаем почти завершен, и текст сделки будет обнародован в среду до церемонии.

Докладе Казначейства также указывает на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу валютной практики восьми других стран – Германии, Ирландии, Италии, Японии, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Вьетнама. В список добавлена девятая страна – Швейцария.

Это вызвало особую обеспокоенность в отношении Германии, четвертой по величине экономики мира, которая, согласно докладу, по-прежнему имела крупнейший в мире профицит и скатывается в рецессию. В докладе отмечается, что правительство Германии должно снизить налоги и стимулировать внутренние инвестиции.

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Последнее: Казначейство США в понедельник перестало считать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Это произошло за несколько дней до того, как представители двух крупнейших экономик мира должны подписать предварительное торговое соглашение, чтобы ослабить 18-месячную торговую войну. Принятое решение было опубликовано в полугодовом отчете Минфина. В августе 2019, в разгар торговой войны между Вашингтоном и Пекином, министр финансов […]