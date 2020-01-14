Шоумен Степан Меньщиков получил травму во время ДТП

14.01.2020, 5:21, Разное

Степан Меньщиков получил травму во время ДТП. Автомобильная авария произошла утром 8 января в Кольчугинском районе.
В тот день Степан Меньщиков вместе с друзьями ехал на BMW X5. По словам шоумена, на улице шёл ледяной дождь, из-за чего проезжая часть стала очень скользкой. Даже тот факт, что автомобиль перемещался на небольшой скорости, не помог предотвратить ДТП. Транспортное средство оказалось в кювете, после чего начало дымить.

«Нам удалось быстро выбраться, боялись, что сгорим»,- поделился телеведущий, у которого оказалась сломанной рука. Кроме того, было повреждено и ребро, но пока экс-участник «Дома-2» не начал его лечить, надеясь, что скоро ему станет лучше. Друзья Меньщикова тоже получили травмы.
«Хочу предупредить: на дорогах нужно быть максимально осторожным», — поделился он с корреспондентом «СтарХит». Шоумен также выразил благодарность местным врачам, которые позаботились о его здоровье.

Стоит отметить, что за последнее время бывший участник «Дома-2» уже не первый раз сталкивается с тяжелыми испытаниями. В ноябре умер его отец, который перед смертью перенес инсульт и был лишён возможности нормально передвигаться. Меньщиков поделился печальной новостью в социальной сети.



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Последнее: Степан Меньщиков получил травму во время ДТП. Автомобильная авария произошла утром 8 января в Кольчугинском районе. В тот день Степан Меньщиков вместе с друзьями ехал на BMW X5. По словам шоумена, на улице шёл ледяной дождь, из-за чего проезжая часть стала очень скользкой. Даже тот факт, что автомобиль перемещался на небольшой скорости, не помог предотвратить […]

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