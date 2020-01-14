Наука: Биологи продолжают исследовать процесс клеточного воскрешения

Несмотря на то, что современная наука бессильна против гибели клеток живого организма, некоторые исследователи с оптимизмом смотрят в будущее и даже предполагают, что однажды человечеству станет доступна своего рода «клеточная реанимация», способная восстановить уже погибшие клетки.

Открытый в 2012 году загадочный процесс воскрешения полуразрушенных клеток, названный «анастазом» («воскрешение» — греч.), может открыть перед учёными невероятные перспективы.

Живые клетки погибают благодаря специальному механизму, именуемому «апоптоз». Живой организм каждый день избавляется от повреждённых или отживших свой жизненный срок клеток, разделяя их на отдельные составляющие, которые в итоге достаются клеткам-мусорщикам – макрофагам. Апоптоз представляет собой запрограммированный алгоритм гибели клетки и состоит из нескольких последовательных этапов. В первую очередь разрушаются ядерная и митохондриальная ДНК, затем рушатся пептидные связи между аминокислотами, и в итоге разрушаются молекулы белков. Наука полагала, что после завершения этих процессов обратной дороги для клетки нет.

В 2012 году учёные Калифорнийского государственного университета сделали неожиданное открытие. Оказалось, что часть клеток, подвергшихся сильной радиации или воздействию губительных химикатов, что в обычных условиях вызывает неизбежный запуск апоптоза, проявили чудеса живучести. В них начали происходить совершенно невероятные процессы, которые позволили клеткам в итоге восстановиться, даже несмотря на сильное повреждение ДНК. Именно это явление и было названо анастазом. Причём характерен анастаз оказался не только для лабораторных мушек дрозофил, но и для млекопитающих.

Исследователи тщательно изучили пока ещё не до конца понятный им процесс анастаза и опубликовали документ, приоткрывающий некоторые тайны этого явления. Оказалось, что процесс этот представляет собой очень древний эволюционный механизм, помогающий сохранить организму наиболее важные его клетки вроде нейронов или клеток сердечной мышцы. Анастаз происходит в два этапа: сначала клетки, в которых уже запущен апоптоз, начинают подготовку к делению, а затем их дочерние клетки начинают процесс миграции.

Учёные подозревают, что именно анастаз может объяснить рецидивы онкологических заболеваний после прохождения пациентами химиотерапии, так как этот процесс может спасти некоторые раковые клетки от смерти. Изучение анастаза позволит современной медицине исключить подобные случаи и повысить процент успешно вылечившихся от рака пациентов. Но, как вы уже понимаете, интересен данный процесс не только онкологам, но и биологам, которые пускай и совсем на чуть-чуть, но стали ближе к пониманию того самого «бессмертия», которым человечество грезит веками.

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