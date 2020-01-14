Crazy Diesel Funk: В Сети показали УрАЗ-762 после «экстремального» тюнинга

Недавно в Сети появились фото модели ЕрАЗ-762, прошедшей экстремальный тюнинг и ставшей внешне схожей с автомобилями из фантастических фильмов о постапокалипсисе. Умельцы, переделавшие отечественный микроавтобус, дали ему название Crazy Diesel Funk.

В экстерьере «обновлённого» ЕрАЗ-762 присутствует множество «пугающих» элементов, как отмечают многие пользователи Сети. На крыше разместились аналоги крыльев, боковые окна превратились в подобие иллюминаторов, сзади – нечто похожее на «паровой двигатель». В целом авто является «воплощением безумной фантазии», что тюнеры лишь подчеркнули названием Crazy Diesel Funk.

Под капотом оттюнингованного ЕрАЗ-762 разместили четыре 2,4-литровых двигателя, каждый из которых генерирует от 70 до 85 лошадиных сил. Работают агрегаты в паре с 3-ступенчатой МКПП. Пользователи Сети в комментариях к изображениям Crazy Diesel Funk в большинстве отмечают, что подобное авто на дороге их точно испугает. Некоторые называют обновлённый микроавтобус «монстром» и «машиной из Ада».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Попытки взлома украинской газовой компании «Бурисма», в совете директоров которой работал Хантер Байден, начались в ноябре 2019 года, когда в США шла дискуссия о семье Байденов, Украине и импичменте, – пишет издание. Пока неясно, что нашли хакеры или что именно они искали. Эксперты отмечают, что время и масштабы взлома позволяют предположить, что россияне могли искать […]